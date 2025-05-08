Усик зберіг лідерство в рейтингу найкращих боксерів планети

Українець Олександр Усик, який володіє чемпіонськими титулами WBA, WBO та WBC у надважкій вазі, зберіг лідерство в рейтингу найкращих боксерів планети незалежно від вагової категорії (P4P) за версією авторитетного видання The Ring.

Усик очолив рейтинг P4P

38-річний українець незмінно утримує першу сходинку з літа минулого року — після історичної перемоги над британцем Тайсоном Ф'юрі в об'єднавчому поєдинку за статус абсолютного чемпіона світу у хевівейті.

У першій трійці рейтингу також без змін — другу та третю позиції займають японець Наоя Іноуе і американець Теренс Кроуфорд відповідно.

Незначні зворушення в топ-10 все ж відбулися. Вилетів з "десятки" колишній кривдник українця Василя Ломаченка — Девін Хейні, який нещодавно непереконливо переміг Хосе Раміреса. Замість нього на десяте місце піднявся Давід Бенавідес.

Усик у рейтингу P4P

Також японець Дзюнто Накатані став сьомим, обійшовши Сауля Альвареса. На одну позицію піднявся інший японський боксер — Кен Сіро — тепер він дев'ятий.

Рейтинг P4P від The Ring, топ-10

Олександр Усик (Україна, надважка вага)

Наоя Іноуе (Японія, друга легша)

Теренс Кроуфорд (США, перша середня)

Дмитрій Бівол (напівважка)

Артур Бетербієв (напівважка)

Джессі Родрігес (США, найлегша)

Дзюнто Накатані (Японія, найлегша)

Сауль Альварес (Мексика, друга середня)

Кен Сіро (Японія, перша найлегша)

Давід Бенавідес (США, напівважка)

Pound for pound (P4P) — це світовий рейтинг професійних боксерів незалежно від вагових категорій. Він складається за принципом порівняння майстерності бійців: оцінюються титули, підкорені дивізіони, рівень суперників, рекорди тощо.