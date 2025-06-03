Тайсон Ф’юрі публічно принизив Усика та Дюбуа
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Тайсон Ф’юрі публічно принизив Усика та Дюбуа

Ф’юрі обізвав Усика та Дюбуа боягузами
Джерело:  online.ua

Колишній чемпіон світу у хевівейті Тайсон Ф’юрі продовжує виступати зі скандальними заявами, зокрема й щодо своїх колег по рингу. Цього разу він накинувся з образами на абсолютного чемпіона світу у важкій вазі Олександра Усика та британського боксера Даніеля Дюбуа.

Головні тези:

  • Тайсон Ф’юрі не приховує своєї ненависті до Усика та Дюбуа.
  • Френк Воррен стверджує, що у Ф’юрі – біполярний розлад.

Ф’юрі обізвав Усика та Дюбуа боягузами

Я думаю, що Дюбуа програв і здався у першому бою, тому що він — боягуз. А коли ти здався одного разу, то здаватимешся завжди. Усик теж здався після удару в корпус і п'ять хвилин катався по підлозі, як маленький боягуз, а Дюбуа тоді здався після джебу Усика. Це все факти.

Тайсон Ф’юрі

Тайсон Ф’юрі

Колишній чемпіон світу у хевівейті

Що важливо розуміти, перший бій між боксерами відбувся 26 серпня 2023 року у Вроцлаві.

Тоді Олександр Усик виборов перемогу технічним нокаутом у 9 раунді.

Як уже згадувалося раніше, реванш відбудеться 19 липня у Лондоні на стадіоні Вемблі.

Раніше промоутер Френк Воррен заявляв про те, що у Тайсона Ф’юрі — біполярний розлад, а ще один легендарний промоутер Боб Арум оцінив шанси на повернення британця у професійний бокс.

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