Тайсон Ф’юрі публічно принизив Усика та Дюбуа

Я думаю, що Дюбуа програв і здався у першому бою, тому що він — боягуз. А коли ти здався одного разу, то здаватимешся завжди. Усик теж здався після удару в корпус і п'ять хвилин катався по підлозі, як маленький боягуз, а Дюбуа тоді здався після джебу Усика. Це все факти.