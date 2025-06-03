Тайсон Ф’юрі публічно принизив Усика та Дюбуа

Колишній чемпіон світу у хевівейті Тайсон Ф’юрі продовжує виступати зі скандальними заявами, зокрема й щодо своїх колег по рингу. Цього разу він накинувся з образами на абсолютного чемпіона світу у важкій вазі Олександра Усика та британського боксера Даніеля Дюбуа.
Головні тези:
- Тайсон Ф’юрі не приховує своєї ненависті до Усика та Дюбуа.
- Френк Воррен стверджує, що у Ф’юрі – біполярний розлад.
Ф’юрі обізвав Усика та Дюбуа боягузами
Що важливо розуміти, перший бій між боксерами відбувся 26 серпня 2023 року у Вроцлаві.
Тоді Олександр Усик виборов перемогу технічним нокаутом у 9 раунді.
Як уже згадувалося раніше, реванш відбудеться 19 липня у Лондоні на стадіоні Вемблі.
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