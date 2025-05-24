Реванш Усик — Дюбуа. Джон Ф'юрі шокував світ своїм прогнозом

На переконання колишнього професійного боксера та батька Тайсона Ф'юрі — Джона — український боксер та абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик зазнає поразки під час реваншу з британським бійцем Даніелем Дюбуа.

Джон Ф'юрі пророкує перемогу Дюбуа

За словами батька Тайсона, він бажає перемоги українцю, попри це вважає, що Усик “затримався надовго”. Про це пише видання Seconds Out.

Я бачу, як Даніель Дюбуа стає володарем кількох поясів. Скільки боїв у тебе залишилося? Ти піднявся з крузервейта у важку вагу, і тепер ці великі хлопці луплять тебе. Йому потрібно всього один раз влучити, — переконаний Джон Ф'юрі. Поширити

Як вважає колишній боксер, вкрай важливим фактором є те, що українцю уже 38 років — саме цим може скористатися його противник.

Не можна також ігнорувати той факт, що британець — справді потужний панчер. Про це свідчить його блискучий бій з Ентоні Джошуа.