Реванш Усик — Дюбуа. Джон Ф'юрі шокував світ своїм прогнозом
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Реванш Усик — Дюбуа. Джон Ф'юрі шокував світ своїм прогнозом

Джон Ф'юрі пророкує перемогу Дюбуа
Джерело:  online.ua

На переконання колишнього професійного боксера та батька Тайсона Ф'юрі — Джона — український боксер та абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик зазнає поразки під час реваншу з британським бійцем Даніелем Дюбуа.

Головні тези:

  • Як вважає Джон Ф'юрі, фактор віку та потужність ударів Дюбуа ставлять під сумнів успіх українського боксера.
  • Велике значення у поєдинку матиме нокаутуючий потенціал британця.

Джон Ф'юрі пророкує перемогу Дюбуа

За словами батька Тайсона, він бажає перемоги українцю, попри це вважає, що Усик “затримався надовго”. Про це пише видання Seconds Out.

Я бачу, як Даніель Дюбуа стає володарем кількох поясів. Скільки боїв у тебе залишилося? Ти піднявся з крузервейта у важку вагу, і тепер ці великі хлопці луплять тебе. Йому потрібно всього один раз влучити, — переконаний Джон Ф'юрі.

Як вважає колишній боксер, вкрай важливим фактором є те, що українцю уже 38 років — саме цим може скористатися його противник.

Не можна також ігнорувати той факт, що британець — справді потужний панчер. Про це свідчить його блискучий бій з Ентоні Джошуа.

У нього є цей нокаутуючий удар. Якщо він потрапить по Усику зараз, після того як Циганський Король двічі спустошив його "паливний бак", скільки в нього (Усика — ред.) залишилося сил?, — поцікавився Джон Ф'юрі.

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