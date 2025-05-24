Реванш Усик — Дюбуа. Джон Фьюри шокировал мир своим прогнозом

По убеждению бывшего профессионального боксера и отца Тайсона Фьюри — Джона — украинский боксер и абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик потерпит поражение во время реванша с британским бойцом Даниэлем Дюбуа.

Джон Фьюри предсказывает победу Дюбуа

По словам отца Тайсона, он желает победы украинцу, несмотря на это считает, что Усик "задержался надолго". Об этом пишет издание Seconds Out.

Я вижу, как Даниэль Дюбуа становится обладателем нескольких поясов. Сколько сражений у тебя осталось? Ты поднялся из крузервейта в тяжелый вес, и теперь эти большие ребята лупят тебя. Ему нужно всего один раз попасть, — убежден Джон Фьюри. Поделиться

Как считает бывший боксер, очень важным фактором является то, что украинцу уже 38 лет — именно этим может воспользоваться его противник.

Нельзя также игнорировать тот факт, что британец — действительно мощный панчер. Об этом свидетельствует его блестящий бой с Энтони Джошуа.