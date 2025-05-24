Реванш Усик — Дюбуа. Джон Фьюри шокировал мир своим прогнозом
Категория
Спорт
Дата публикации

Реванш Усик — Дюбуа. Джон Фьюри шокировал мир своим прогнозом

Джон Фьюри предсказывает победу Дюбуа
Читати українською
Источник:  online.ua

По убеждению бывшего профессионального боксера и отца Тайсона Фьюри — Джона — украинский боксер и абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик потерпит поражение во время реванша с британским бойцом Даниэлем Дюбуа.

Главные тезисы

  • Как считает Джон Фьюри, фактор возраста и мощность ударов Дюбуа подвергают сомнению успех украинского боксера.
  • Большое значение в поединке будет иметь нокаутирующий потенциал британца.

Джон Фьюри предсказывает победу Дюбуа

По словам отца Тайсона, он желает победы украинцу, несмотря на это считает, что Усик "задержался надолго". Об этом пишет издание Seconds Out.

Я вижу, как Даниэль Дюбуа становится обладателем нескольких поясов. Сколько сражений у тебя осталось? Ты поднялся из крузервейта в тяжелый вес, и теперь эти большие ребята лупят тебя. Ему нужно всего один раз попасть, — убежден Джон Фьюри.

Как считает бывший боксер, очень важным фактором является то, что украинцу уже 38 лет — именно этим может воспользоваться его противник.

Нельзя также игнорировать тот факт, что британец — действительно мощный панчер. Об этом свидетельствует его блестящий бой с Энтони Джошуа.

У него есть нокаутирующий удар. Если он попадет по Усику сейчас, после того как Цыганский Король дважды опустошил его "топливный бак", сколько у него (Усика — ред.) осталось сил? — поинтересовался Джон Фьюри.

Больше по теме

Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Усик публично обратился к Трампу ради спасения Украины
Усик просит Трампа не принимать ошибочных решений
Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Усик сыграл боксера в спортивной драме "Разгромная машина" — первый трейлер фильма
Усик
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Усик сохранил лидерство в рейтинге лучших боксеров планеты
Усик

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?