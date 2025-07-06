Легендарний Льюїс заявив про серйозну "проблему" Усика
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Легендарний Льюїс заявив про серйозну "проблему" Усика

Льюїс вважає, що Усик втрачає свою майстерність
Джерело:  online.ua

На переконання всесвітньо відомого британського боксера Леннокса Льюїса, у чемпіона світу за версіями WBC, WBA і WBO в суперважкій вазі Олександра Усика є одна “проблема”, яку він більше не зможе ігнорувати під час своїх боїв.

Головні тези:

  • Досвідчений британець вважає, що вік суттєво впливає на здатність боксера відбивати удари.
  • Леннокс Льюїс прогнозує, що Дюбуа зможе розгромити Усика.

Льюїс вважає, що Усик може зазнати поразки

Знаєте, яка зараз в Усика головна проблема? Його вік... Чи впливає він на Усика? Звичайно! Як казав колись Мухаммед Алі, ти сповільнюєшся, коли старієш. Ти не знаєш, що станеться з тобою в боях. Усику можуть завдати сильного удару, на шляху якого може опинитися його підборіддя, і буде погана ніч.

Леннокс Льюїс

Леннокс Льюїс

Британський боксер

Окрім того, британець оцінив поточну форму Даніель Дюбуа, з яким в українського чемпіона вже 19 липня відбудеться бій-реванш за пояси WBC, WBA, WBO та IBF у надважкій вазі.

Леннокс Льюїс вважає, що Дюбуа став значно сильнішим протягом минулого року.

Легендарний боксер також припустив, що його земляк наразі має всі шанси, щоб здолати Олександра Усика.

Я думаю, він готовий. Він пройшов через випробування і труднощі. Він той, хто скидає королів... Він уже був у цій ситуації. Він уже зустрічався з цим суперником, навіть відправляв його в нокдаун, тому знає, що потрібно робити.

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