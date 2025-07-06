Легендарний Льюїс заявив про серйозну "проблему" Усика

На переконання всесвітньо відомого британського боксера Леннокса Льюїса, у чемпіона світу за версіями WBC, WBA і WBO в суперважкій вазі Олександра Усика є одна “проблема”, яку він більше не зможе ігнорувати під час своїх боїв.
Головні тези:
- Досвідчений британець вважає, що вік суттєво впливає на здатність боксера відбивати удари.
- Леннокс Льюїс прогнозує, що Дюбуа зможе розгромити Усика.
Льюїс вважає, що Усик може зазнати поразки
Окрім того, британець оцінив поточну форму Даніель Дюбуа, з яким в українського чемпіона вже 19 липня відбудеться бій-реванш за пояси WBC, WBA, WBO та IBF у надважкій вазі.
Леннокс Льюїс вважає, що Дюбуа став значно сильнішим протягом минулого року.
Легендарний боксер також припустив, що його земляк наразі має всі шанси, щоб здолати Олександра Усика.
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