Легендарний Льюїс заявив про серйозну "проблему" Усика

На переконання всесвітньо відомого британського боксера Леннокса Льюїса, у чемпіона світу за версіями WBC, WBA і WBO в суперважкій вазі Олександра Усика є одна “проблема”, яку він більше не зможе ігнорувати під час своїх боїв.

Льюїс вважає, що Усик може зазнати поразки

Знаєте, яка зараз в Усика головна проблема? Його вік... Чи впливає він на Усика? Звичайно! Як казав колись Мухаммед Алі, ти сповільнюєшся, коли старієш. Ти не знаєш, що станеться з тобою в боях. Усику можуть завдати сильного удару, на шляху якого може опинитися його підборіддя, і буде погана ніч. Леннокс Льюїс Британський боксер

Окрім того, британець оцінив поточну форму Даніель Дюбуа, з яким в українського чемпіона вже 19 липня відбудеться бій-реванш за пояси WBC, WBA, WBO та IBF у надважкій вазі.

Леннокс Льюїс вважає, що Дюбуа став значно сильнішим протягом минулого року.

Легендарний боксер також припустив, що його земляк наразі має всі шанси, щоб здолати Олександра Усика.