Усик знову очолив рейтинг найкращих боксерів світу за версією The Ring
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Усик знову очолив рейтинг найкращих боксерів світу за версією The Ring

Усик
Джерело:  The Ring

Український надважковаговик Олександр Усик зберіг позицію в рейтингу найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії за версією журналу The Ring.

Головні тези:

  • Олександр Усик залишив перше місце в рейтингу найкращих боксерів світу від The Ring.
  • У рейтингу також представлені такі зірки, як Наоя Іноуе, Теренс Кроуфорд та Давід Бенавідес.

Усик залишився першим у рейтингу The Ring

Усик, який володіє титулами чемпіона світу WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBO (Всесвітньої боксерської організації) в надважкій вазі, зберіг лідерство в новому рейтингу.

На другій позиції залишився чемпіон світу WBC, WBO та IBF (Міжнародної боксерської федерації) у другій легшій вазі (до 55,3 кг) Наоя Іноуе з Японії.

На третій — володар тимчасового пояса WBO у першій середній вазі (до 69,9 кг) Теренс Кроуфорд зі США.

Загалом у списку сталася лише одна зміна — чемпіон WBC у легшій вазі (до 52,2 кг) японець Дзюнто Накатані відібрав шосте місце у володаря титулу WBC у другій найлегшій вазі (до 51 кг) американця Джессі Родрігеса.

Рейтинг The Ring

  1. Олександр Усик (Україна)

  2. Наоя Іноуе (Японія)

  3. Теренс Кроуфорд (США)

  4. Дмитро Бівол (Росія)

  5. Артур Бетербієв (Канада)

  6. Дзунто Накатані (Японія)

  7. Джессі Родрігес (США)

  8. Сауль Альварес (Мексика)

  9. Кен Шіро (Японія)

  10. Давід Бенавідес (США)

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