Усик знову очолив рейтинг найкращих боксерів світу за версією The Ring

Український надважковаговик Олександр Усик зберіг позицію в рейтингу найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії за версією журналу The Ring.

Усик залишився першим у рейтингу The Ring

Усик, який володіє титулами чемпіона світу WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBO (Всесвітньої боксерської організації) в надважкій вазі, зберіг лідерство в новому рейтингу.

На другій позиції залишився чемпіон світу WBC, WBO та IBF (Міжнародної боксерської федерації) у другій легшій вазі (до 55,3 кг) Наоя Іноуе з Японії.

На третій — володар тимчасового пояса WBO у першій середній вазі (до 69,9 кг) Теренс Кроуфорд зі США.

Загалом у списку сталася лише одна зміна — чемпіон WBC у легшій вазі (до 52,2 кг) японець Дзюнто Накатані відібрав шосте місце у володаря титулу WBC у другій найлегшій вазі (до 51 кг) американця Джессі Родрігеса. Поширити

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