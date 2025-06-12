Усик снова возглавил рейтинг лучших боксеров мира по версии The Ring
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Усик снова возглавил рейтинг лучших боксеров мира по версии The Ring

Усик
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Источник:  The Ring

Украинский сверхтяжеловес Александр Усик сохранил позицию в рейтинге лучших боксеров мира независимо от весовой категории по версии журнала The Ring.

Главные тезисы

  • Александр Усик удерживает первое место в рейтинге лучших боксеров мира The Ring, несмотря на весовую категорию.
  • В рейтинге также присутствуют такие известные спортсмены, как Наоя Иноуэ, Теренс Кроуфорд и Давид Бенавидес.
  • На втором месте находится чемпион мира по боксу во втором более легком весе Наоя Иноуэ из Японии.

Усик остался первым в рейтинге The Ring

Усик, обладающий титулами чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации) в тяжелом весе, сохранил лидерство в новом рейтинге.

На второй позиции остался чемпион мира WBC, WBO и IBF (Международной боксерской федерации) во втором более легком весе (до 55,3 кг) Наоя Иноуэ из Японии.

На третий — обладатель временного пояса WBO в первом среднем весе (до 69,9 кг) Теренс Кроуфорд из США.

Всего в списке произошла лишь одна смена — чемпион WBC в более легком весе (до 52,2 кг) японец Дзюнто Накатани отобрал шестое место у обладателя титула WBC во втором самом легком весе (до 51 кг) американца Джесси Родригеса.

Рейтинг The Ring

  1. Александр Усик (Украина)

  2. Наоя Иноуэ (Япония)

  3. Теренс Кроуфорд (США)

  4. Дмитрий Бивол (Россия)

  5. Артур Бетербиев (Канада)

  6. Дзунто Накатани (Япония)

  7. Джесси Родригес (США)

  8. Сауль Альварес (Мексика)

  9. Кен Широ (Япония)

  10. Давид Бенавидес (США)

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