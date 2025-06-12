Усик снова возглавил рейтинг лучших боксеров мира по версии The Ring

Украинский сверхтяжеловес Александр Усик сохранил позицию в рейтинге лучших боксеров мира независимо от весовой категории по версии журнала The Ring.

Усик остался первым в рейтинге The Ring

Усик, обладающий титулами чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации) в тяжелом весе, сохранил лидерство в новом рейтинге.

На второй позиции остался чемпион мира WBC, WBO и IBF (Международной боксерской федерации) во втором более легком весе (до 55,3 кг) Наоя Иноуэ из Японии.

На третий — обладатель временного пояса WBO в первом среднем весе (до 69,9 кг) Теренс Кроуфорд из США.

Всего в списке произошла лишь одна смена — чемпион WBC в более легком весе (до 52,2 кг) японец Дзюнто Накатани отобрал шестое место у обладателя титула WBC во втором самом легком весе (до 51 кг) американца Джесси Родригеса. Поделиться

Рейтинг The Ring