Усик назвал лучшего боксера современности

Чемпион WBC, WBO, WBA и IBO в сверхтяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) откровенно признался, что не считает себя лучшим боксером, несмотря на все титулы и многочисленные победы. Как оказалось, у него есть другой фаворит – Теренс Кроуфорд.
Главные тезисы
- В 2023–2024 годах Кроуфорд был признан лучшим боксером мира по версии The Ring.
- Усик и Кроуфорд демонстрируют взаимное уважение и восхищение достижениями друг друга.
Усик рассказал, кого считает главной звездой бокса
По убеждению украинского чемпиона, действительно лучшим боксером ХХІ века является Теренс Кроуфорд.
Что важно понимать, 37-летний американец был абсолютным чемпионом мира по полусреднему весу (2023).
Более того, в разные периоды своей карьеры и в разных категориях Кроуфорд держал пояса WBO, WBC, WBA-Super и IBF.
Нельзя также проигнорировать тот факт, что в 2023-2024 гг. спортсмен становился лучшим боксером в мире без привязки к весовой категории по версии The Ring.
Ни для кого не секрет, что 19 июля Александр Усик сразится с Даниэлем Дюбуа на Уэмбли.
Первый поединок между боксерами состоялся 26 августа 2023 во Вроцлаве. Тогда украинец одержал победу техническим нокаутом в 9-м раунде.
Кстати, недавно Кроуфорд назвал одного из украинских боксеров Виктора Постола среди перечня тех, кого считает "элитным".
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