Усик назвал лучшего боксера современности
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Усик назвал лучшего боксера современности

Усик
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Источник:  The Ring

Чемпион WBC, WBO, WBA и IBO в сверхтяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) откровенно признался, что не считает себя лучшим боксером, несмотря на все титулы и многочисленные победы. Как оказалось, у него есть другой фаворит – Теренс Кроуфорд.

Главные тезисы

  • В 2023–2024 годах Кроуфорд был признан лучшим боксером мира по версии The Ring.
  • Усик и Кроуфорд демонстрируют взаимное уважение и восхищение достижениями друг друга.

Усик рассказал, кого считает главной звездой бокса

По убеждению украинского чемпиона, действительно лучшим боксером ХХІ века является Теренс Кроуфорд.

Что важно понимать, 37-летний американец был абсолютным чемпионом мира по полусреднему весу (2023).

Более того, в разные периоды своей карьеры и в разных категориях Кроуфорд держал пояса WBO, WBC, WBA-Super и IBF.

Нельзя также проигнорировать тот факт, что в 2023-2024 гг. спортсмен становился лучшим боксером в мире без привязки к весовой категории по версии The Ring.

13 сентября в Лас-Вегасе Кроуфорд будет боксировать против Сауля Канело Альвареса. Прямая трансляция будет доступна Netflix. Также стало известно, что на кону будет стоять специальный пояс The Ring.

Ни для кого не секрет, что 19 июля Александр Усик сразится с Даниэлем Дюбуа на Уэмбли.

Первый поединок между боксерами состоялся 26 августа 2023 во Вроцлаве. Тогда украинец одержал победу техническим нокаутом в 9-м раунде.

Кстати, недавно Кроуфорд назвал одного из украинских боксеров Виктора Постола среди перечня тех, кого считает "элитным".

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