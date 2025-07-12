Усик назвав найкращого боксера сучасності

Чемпіон WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (23-0, 14 КО) відверто зізнався, що не вважає себе найкращим боксером сьогодення, попри усі титули та численні перемоги. Як виявилося, у нього є інший фаворит — Теренс Кроуфорд.

Усик розповів, кого вважає головною зіркою боксу

На переконання українського чемпіона, дійсно найкращим боксером сучасності є Теренс Кроуфорд.

Що важливо розуміти, 37-річний американець був абсолютним чемпіоном світу у напівсередній вазі (2023).

Ба більше, у різні періоди своєї кар'єри та у різних категоріях Кроуфорд тримав пояси WBO, WBC, WBA-Super та IBF.

Oleksandr Usyk with high praise for Terence Crawford 👏 pic.twitter.com/jvGRK12lkK — Ring Magazine (@ringmagazine) July 12, 2025

Не можна також проігнорувати той факт, що у 2023-2024 роках спортсмен ставав найкращим боксером у світі без прив'язки до вагової категорії за версією The Ring.

13 вересня у Лас-Вегасі Кроуфорд боксуватиме проти Сауля Канело Альвареса. Пряма трансляція буде доступна на Netflix. Також стало відомо, що на кону стоятиме спеціальний пояс The Ring. Поширити

Ні для кого не секрет, що 19 липня Олександр Усик буде битися з Даніелем Дюбуа на Вемблі.

Перший двобій між боксерами відбувся 26 серпня 2023 року у Вроцлаві. Тоді українець здобув перемогу технічним нокаутом у 9 раунді.

До слова, нещодавно Кроуфорд назвав одного з українських боксерів Віктора Постола серед переліку тих, кого вважає "елітним".