Усик назвав найкращого боксера сучасності

Чемпіон WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (23-0, 14 КО) відверто зізнався, що не вважає себе найкращим боксером сьогодення, попри усі титули та численні перемоги. Як виявилося, у нього є інший фаворит — Теренс Кроуфорд.
Головні тези:
- У 2023-2024 роках Кроуфорд був визнаний найкращим боксером світу за версією The Ring.
- Усик та Кроуфорд демонструють взаємну повагу і захват досягненнями одне одного.
Усик розповів, кого вважає головною зіркою боксу
На переконання українського чемпіона, дійсно найкращим боксером сучасності є Теренс Кроуфорд.
Що важливо розуміти, 37-річний американець був абсолютним чемпіоном світу у напівсередній вазі (2023).
Ба більше, у різні періоди своєї кар'єри та у різних категоріях Кроуфорд тримав пояси WBO, WBC, WBA-Super та IBF.
Не можна також проігнорувати той факт, що у 2023-2024 роках спортсмен ставав найкращим боксером у світі без прив'язки до вагової категорії за версією The Ring.
Ні для кого не секрет, що 19 липня Олександр Усик буде битися з Даніелем Дюбуа на Вемблі.
Перший двобій між боксерами відбувся 26 серпня 2023 року у Вроцлаві. Тоді українець здобув перемогу технічним нокаутом у 9 раунді.
До слова, нещодавно Кроуфорд назвав одного з українських боксерів Віктора Постола серед переліку тих, кого вважає "елітним".
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