Усик та Ф'юрі домовилися про третій бій
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Спорт
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Усик та Ф'юрі домовилися про третій бій

Усик та Ф'юрі втретє зустрінуться на рингу
Джерело:  Champion

За словами впливового британського промоутера Френка Воррена, нарешті вдалося досягти домовленості щодо проведення третього поєдинку між Тайсоном Ф'юрі (34−2−1, 24 КО) та Олександром Усиком (23−0, 14 КО).

Головні тези:

  • Домовленість досягнута: Усик та Ф'юрі зустрінуться втретє на рингу
  • Тайсон Ф'юрі повертається після паузи, готовий до поєдинку з Усиком
  • Ф'юрі виражає бажання знову вступити в поєдинок з Усиком, але наразі має бій з Дюбуа
  • Впливовий промоутер Френк Воррен підтверджує домовленість та вірить у перемогу Дюбуа
  • Наприкінці кар'єри Тайсон Ф'юрі знову проявляє інтерес до боксування

Усик та Ф'юрі втретє зустрінуться на рингу

Домовленість є. Ми її досягли і це все, що я можу вам сказати на цей час. Тайсон? Він був на пенсії рівно до того часу, як повідомив про своє бажання повернутись. Значить, він так відчуває, — наголосив Френк Воррен.

Подивимось, що з цього вийде.

Ф'юрі відчуває бажання знову боксувати проти Усика, але наразі на нас очікує бій з Дюбуа. Я вірю, що Даніель переможе, — розповів Воррен.

Нагадаємо, Ф'юрі опублікував пост, в якому написав дату та місце проведення третього поєдинку з Олександром Усиком. При цьому раніше Тайсон Ф'юрі оголосив про завершення кар'єри.

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