Усик та Ф'юрі домовилися про третій бій

За словами впливового британського промоутера Френка Воррена, нарешті вдалося досягти домовленості щодо проведення третього поєдинку між Тайсоном Ф'юрі (34−2−1, 24 КО) та Олександром Усиком (23−0, 14 КО).
Головні тези:
- Домовленість досягнута: Усик та Ф'юрі зустрінуться втретє на рингу
- Тайсон Ф'юрі повертається після паузи, готовий до поєдинку з Усиком
- Ф'юрі виражає бажання знову вступити в поєдинок з Усиком, але наразі має бій з Дюбуа
- Впливовий промоутер Френк Воррен підтверджує домовленість та вірить у перемогу Дюбуа
- Наприкінці кар'єри Тайсон Ф'юрі знову проявляє інтерес до боксування
Усик та Ф'юрі втретє зустрінуться на рингу
Подивимось, що з цього вийде.
Frank Warren hints at Tyson Fury Vs Usyk 3 being agreed with Turki Alalshikh! 👀🥊 pic.twitter.com/WfE1CrOcmu— talkSPORT Boxing (@boxing_ts) July 8, 2025
Ф'юрі відчуває бажання знову боксувати проти Усика, але наразі на нас очікує бій з Дюбуа. Я вірю, що Даніель переможе, — розповів Воррен.
Нагадаємо, Ф'юрі опублікував пост, в якому написав дату та місце проведення третього поєдинку з Олександром Усиком. При цьому раніше Тайсон Ф'юрі оголосив про завершення кар'єри.
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