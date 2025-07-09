Усик и Фьюри договорились о третьем бое

По словам влиятельного британского промоутера Фрэнка Уоррена, наконец-то удалось достичь договоренности о проведении третьего поединка между Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 КО) и Александром Усиком (23-0, 14 КО).
Главные тезисы
- Договоренность достигнута: Тайсон Фьюри и Александр Усик проведут третий поединок на ринге.
- Тайсон Фьюри возвращается к боксу после паузы и готовится к поединку с Усиком.
- Влиятельный промоутер Фрэнк Уоррен подтверждает соглашение и выражает уверенность в победе Даниэля Дюбуа.
Усик и Фьюри третий раз встретятся на ринге
Посмотрим, что из этого выйдет.
Frank Warren hints at Tyson Fury Vs Usyk 3 being agreed with Turki Alalshikh! 👀🥊 pic.twitter.com/WfE1CrOcmu— talkSPORT Boxing (@boxing_ts) July 8, 2025
Фьюри испытывает желание снова боксировать против Усика, но сейчас нас ожидает бой с Дюбуа. Я верю, что Даниэль победит, — рассказал Уоррен.
Напомним, Фьюри опубликовал пост, в котором написал дату и место проведения третьего поединка с Александром Усиком. При этом ранее Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры.
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