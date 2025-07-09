Усик и Фьюри договорились о третьем бое
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Усик и Фьюри договорились о третьем бое

Усик
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Источник:  Champion

По словам влиятельного британского промоутера Фрэнка Уоррена, наконец-то удалось достичь договоренности о проведении третьего поединка между Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 КО) и Александром Усиком (23-0, 14 КО).

Главные тезисы

  • Договоренность достигнута: Тайсон Фьюри и Александр Усик проведут третий поединок на ринге.
  • Тайсон Фьюри возвращается к боксу после паузы и готовится к поединку с Усиком.
  • Влиятельный промоутер Фрэнк Уоррен подтверждает соглашение и выражает уверенность в победе Даниэля Дюбуа.

Усик и Фьюри третий раз встретятся на ринге

Договоренность есть. Мы ее добились и это все, что я могу вам сказать на это время. Тайсон? Он был на пенсии ровно до того, как сообщил о своем желании вернуться. Значит, он так чувствует, — подчеркнул Фрэнк Уоррен.

Посмотрим, что из этого выйдет.

Фьюри испытывает желание снова боксировать против Усика, но сейчас нас ожидает бой с Дюбуа. Я верю, что Даниэль победит, — рассказал Уоррен.

Напомним, Фьюри опубликовал пост, в котором написал дату и место проведения третьего поединка с Александром Усиком. При этом ранее Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры.

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