Відкрите тренування Усика та Дюбуа — дивіться онлайн-трансляцію

Довгоочікуване відкрите тренування чемпіона світу в надважкій вазі за версією WBA, WBO, IBF та IBO Олександра Усика та його британського суперника Даніеля Дюбуа відбудеться уже 16 липня о 18:00 в Лондоні.

Не пропустіть відкрите тренування Усика та Дюбуа

За цією довгоочікуваною подією будуть спостерігати багато шанувальників боксу.

Під час тренування і Усик, і Дюбуа продемонструють свою фізичну форму, координацію та техніку.

Що важливо розуміти, це відбувається без спарингів, але з характерною енергією.

Онлайн-трансляція тренування Усика та Дюбуа перед боєм буде доступна нижче. Початок — 18:00.

Як уже згадувалося раніше, 19 липня в Лондоні відбудеться титульний бій у надважкій вазі між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа.

Переможець отримає пояси WBA Super, WBO, IBF та IBO, володарем яких наразі є український чемпіон.

У квітні 2024 року, коли Усик розгромив Тайсона Ф’юрі, він став першим абсолютним чемпіоном у надважкій вазі за понад два десятиліття.

Головні козирі українця — технічність, витривалість та психологічна стійкість у рингу.