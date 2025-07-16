Відкрите тренування Усика та Дюбуа — дивіться онлайн-трансляцію
Категорія
Спорт
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Відкрите тренування Усика та Дюбуа — дивіться онлайн-трансляцію

Усик та Дюбуа
Джерело:  online.ua

Довгоочікуване відкрите тренування чемпіона світу в надважкій вазі за версією WBA, WBO, IBF та IBO Олександра Усика та його британського суперника Даніеля Дюбуа відбудеться уже 16 липня о 18:00 в Лондоні.

Головні тези:

  • Тренування дозволить глядачам оцінити фізичну підготовку та техніку обох боксерів.
  • Титульний бій відбудеться уже 19 липня. 

Не пропустіть відкрите тренування Усика та Дюбуа

За цією довгоочікуваною подією будуть спостерігати багато шанувальників боксу.

Під час тренування і Усик, і Дюбуа продемонструють свою фізичну форму, координацію та техніку.

Що важливо розуміти, це відбувається без спарингів, але з характерною енергією.

Онлайн-трансляція тренування Усика та Дюбуа перед боєм буде доступна нижче. Початок — 18:00.

Як уже згадувалося раніше, 19 липня в Лондоні відбудеться титульний бій у надважкій вазі між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа.

Переможець отримає пояси WBA Super, WBO, IBF та IBO, володарем яких наразі є український чемпіон.

У квітні 2024 року, коли Усик розгромив Тайсона Ф’юрі, він став першим абсолютним чемпіоном у надважкій вазі за понад два десятиліття.

Головні козирі українця — технічність, витривалість та психологічна стійкість у рингу.

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