Відкрите тренування Усика та Дюбуа — дивіться онлайн-трансляцію

Довгоочікуване відкрите тренування чемпіона світу в надважкій вазі за версією WBA, WBO, IBF та IBO Олександра Усика та його британського суперника Даніеля Дюбуа відбудеться уже 16 липня о 18:00 в Лондоні.
Головні тези:
- Тренування дозволить глядачам оцінити фізичну підготовку та техніку обох боксерів.
- Титульний бій відбудеться уже 19 липня.
Не пропустіть відкрите тренування Усика та Дюбуа
За цією довгоочікуваною подією будуть спостерігати багато шанувальників боксу.
Під час тренування і Усик, і Дюбуа продемонструють свою фізичну форму, координацію та техніку.
Що важливо розуміти, це відбувається без спарингів, але з характерною енергією.
Онлайн-трансляція тренування Усика та Дюбуа перед боєм буде доступна нижче. Початок — 18:00.
Як уже згадувалося раніше, 19 липня в Лондоні відбудеться титульний бій у надважкій вазі між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа.
Переможець отримає пояси WBA Super, WBO, IBF та IBO, володарем яких наразі є український чемпіон.
У квітні 2024 року, коли Усик розгромив Тайсона Ф’юрі, він став першим абсолютним чемпіоном у надважкій вазі за понад два десятиліття.
Головні козирі українця — технічність, витривалість та психологічна стійкість у рингу.
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