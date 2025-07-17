Усик та Дюбуа провели емоційну дуель поглядів перед поєдинком — відео

Боксери Олександр Усик та Даніель Дюбуа взяли участь у пресконференції 17 липня, за кілька днів перед поєдинком за звання абсолютного чемпіона світу.
Головні тези:
- Бій між Усиком та Дюбуа відзначається унікальністю, оскільки вперше в історії відбудеться бій за всі чотири пояси у надважкій вазі.
- Даніель Дюбуа висловив впевненість у своїй перемозі та готовність до історичного поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу.
- Олександр Усик висловив повагу до суперника, але підкреслив свою мотивацію та готовність до важливого поєдинку.
Усик та Дюбуа провели дуель поглядів перед боєм — відео
Вдруге в історії відбудеться бій за всі чотири пояси у надважкій вазі.
Олександр Усик, який вже був абсолютним чемпіоном світу у цій ваговій категорії, проведе поєдинок проти володаря поясу IBF Даніеля Дюбуа.
Усик та Дюбуа вдруге зустрінуться між собою в ринзі. Перший поєдинок між боксерами закінчився перемогою українця нокаутом у дев'ятому раунді.
Перед поєдинком Усик та Дюбуа взяли участь в обов'язковому заході — пресконференції. Український боксер назвав "важливим" бій як для себе, так і в контексті повномасштабного вторгнення Росії; Дюбуа висловив впевненість в тому, що перерве переможну серію українця у професійному боксі.
Я з захопленням чекаю на бій, тому що це феноменальний, історичний поєдинок. Вперше в історії бій за чотири пояси пройде у Великій Британії, і в Даніеля є шанс стати іконою, здобувши ці титули. Всі квитки продані, атмосфера у день бою буде неймовірна, кожному сподобається те, що вони побачать. Це буде неймовірний, конкурентний поєдинок, — зазначив Френк Воррен (промоутер Дюбуа).
Одним з питань, яке підняли під час пресконференції — слабкість, яку, на думку команди Усика, має Дюбуа. Її менеджер українця Егіс Клімас вбачає в недостатньо натренованому розумі.
Наостанок боксери висловили впевненість у своїй перемозі. А згодом, після завершення пресконференції, провели дуель поглядів.
Дюбуа: "Зараз вони [команда Усика] діють за своїм сценаріям, я ж буду діяти за своїм. Я здобуду ці пояси і переможу Усика".
Усик заявив, що поважає Дюбуа та його мотивацію, але й сам є вмотивованим.
Дуель поглядів тривала понад пів хвилини — Дюбуа зрештою відвернувся від Усика і закликав присутніх на пресконференції підтримати себе.
Бій Усик — Дюбуа 2 відбудеться в ніч з суботи на неділю, 20 липня. Боксери вийдуть в ринг не раніше 23:45 суботи, 19 липня.
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