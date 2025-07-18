Пивоваров и Усик представили общий трек — видео
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Пивоваров и Усик представили общий трек — видео

Клип к треку Fight for Life уже в сети
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Источник:  online.ua

Украинский певец Артем Пивоваров поразил сеть клипом на новый трек Fight for Life, который записал вместе с известным боксером Александром Усиком и DJ Ольгой Королевой.

Главные тезисы

  • Пивоваров, Усик и Королева объединились, чтобы напомнить украинцам, как важно бороться за жизнь.
  • Клип к треку выполнен в формате видеоигры и символизирует вечную борьбу между светом и тьмой.

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Следует обратить внимание на то, что его опубликовали за день до боя Усика с чемпионом IBF Даниелем Дюбуа.

Клип снят в формате видеоигры и рассказывает об извечной битве между светом и тьмой.

В центре истории три персонажа: Усик — воин-искатель, Королева — олицетворение вдохновения и гармонии, и Пивоваров, как источник высшей энергии. На своем пути главный герой сталкивается с разрушительными силами, и именно это сейчас переживает украинский народ, — раскрывают главный замысел создатели клипа.

Как пользователи сети отреагировали на Fight for Life:

  • Мурашки от прослушивания…Такая крутая энергетика этой песни;

  • Эта работа — эксперимент, который удался на все 100%. Очень круто, спасибо!;

  • Как приятно видеть, что музыка Артема становится символом силы и победы;

  • Это взрыв эмоций и силы, которые заряжают на борьбу ежеминутно!

  • Эта песня — это настоящая мотивация, вдохновение и толчок двигаться, несмотря ни на что!

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