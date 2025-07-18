Пивоваров и Усик представили общий трек — видео

Украинский певец Артем Пивоваров поразил сеть клипом на новый трек Fight for Life, который записал вместе с известным боксером Александром Усиком и DJ Ольгой Королевой.
Главные тезисы
- Пивоваров, Усик и Королева объединились, чтобы напомнить украинцам, как важно бороться за жизнь.
- Клип к треку выполнен в формате видеоигры и символизирует вечную борьбу между светом и тьмой.
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Следует обратить внимание на то, что его опубликовали за день до боя Усика с чемпионом IBF Даниелем Дюбуа.
Клип снят в формате видеоигры и рассказывает об извечной битве между светом и тьмой.
Как пользователи сети отреагировали на Fight for Life:
Мурашки от прослушивания…Такая крутая энергетика этой песни;
Эта работа — эксперимент, который удался на все 100%. Очень круто, спасибо!;
Как приятно видеть, что музыка Артема становится символом силы и победы;
Это взрыв эмоций и силы, которые заряжают на борьбу ежеминутно!
Эта песня — это настоящая мотивация, вдохновение и толчок двигаться, несмотря ни на что!
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