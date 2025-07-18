Пивоваров и Усик представили общий трек — видео

Украинский певец Артем Пивоваров поразил сеть клипом на новый трек Fight for Life, который записал вместе с известным боксером Александром Усиком и DJ Ольгой Королевой.

,

Следует обратить внимание на то, что его опубликовали за день до боя Усика с чемпионом IBF Даниелем Дюбуа.

Клип снят в формате видеоигры и рассказывает об извечной битве между светом и тьмой.

В центре истории три персонажа: Усик — воин-искатель, Королева — олицетворение вдохновения и гармонии, и Пивоваров, как источник высшей энергии. На своем пути главный герой сталкивается с разрушительными силами, и именно это сейчас переживает украинский народ, — раскрывают главный замысел создатели клипа. Поделиться

Как пользователи сети отреагировали на Fight for Life: