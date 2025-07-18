Пивоваров та Усик представили спільний трек — відео

Український співак Артем Пивоваров вразив мережу кліпом на новий трек "Fight for Life", який записав разом з відомим боксером Олександром Усиком та DJ Ольгою Корольовою.
Головні тези:
- Пивоваров, Усик та Корольова об'єдналися, щоб нагадати українцям, як важливо боротися за життя.
- Кліп до треку виконаний у форматі відеогри та символізує вічну боротьбу між світлом і темрявою.
Кліп до треку “Fight for Life” уже в мережі
Варто звернути увагу на те, що його опублікували за день до бою Усика з чемпіоном IBF Данієлем Дюбуа.
Кліп знятий у форматі відеогри та розповідає про одвічну битву між світлом і темрявою.
Як користувачі мережі відреагували на “Fight for Life”:
Мурахи від прослуховування…Така крута енергетика цієї пісні. ВАУ!!!;
Ця робота — експеримент, який вдався на всі 100%. Мега круто, дякую!;
Як приємно бачити, що музика Артема стає символом сили та перемоги;
Це вибух емоцій і сили, який заряджає на боротьбу щохвилини!
Ця пісня це справжня мотивація, натхнення та поштовх рухатись попри все!
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