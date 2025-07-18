Пивоваров та Усик представили спільний трек — відео
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Пивоваров та Усик представили спільний трек — відео

Пивоваров та Усик представили спільний трек — відео
Джерело:  online.ua

Український співак Артем Пивоваров вразив мережу кліпом на новий трек "Fight for Life", який записав разом з відомим боксером Олександром Усиком та DJ Ольгою Корольовою.

Головні тези:

  • Пивоваров, Усик та Корольова об'єдналися, щоб нагадати українцям, як важливо боротися за життя.
  • Кліп до треку виконаний у форматі відеогри та символізує вічну боротьбу між світлом і темрявою.

Кліп до треку “Fight for Life” уже в мережі

Варто звернути увагу на те, що його опублікували за день до бою Усика з чемпіоном IBF Данієлем Дюбуа.

Кліп знятий у форматі відеогри та розповідає про одвічну битву між світлом і темрявою.

У центрі історії три персонажі: Усик — воїн-шукач, Корольова — уособлення натхнення та гармонії, та Пивоваров, як джерело вищої енергії. На своєму шляху головний герой зіштовхується з руйнівними силами, і саме це зараз переживає український народ. Ця потужна робота ще раз нагадує про силу та стійкість, з якими українці витримують усі виклики у нелегкій боротьбі, — розкривають головний замисел творці кліпу.

Як користувачі мережі відреагували на “Fight for Life”:

  • Мурахи від прослуховування…Така крута енергетика цієї пісні. ВАУ!!!;

  • Ця робота — експеримент, який вдався на всі 100%. Мега круто, дякую!;

  • Як приємно бачити, що музика Артема стає символом сили та перемоги;

  • Це вибух емоцій і сили, який заряджає на боротьбу щохвилини!

  • Ця пісня це справжня мотивація, натхнення та поштовх рухатись попри все!

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