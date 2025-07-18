Пивоваров та Усик представили спільний трек — відео

Український співак Артем Пивоваров вразив мережу кліпом на новий трек "Fight for Life", який записав разом з відомим боксером Олександром Усиком та DJ Ольгою Корольовою.

Кліп до треку “Fight for Life” уже в мережі

Варто звернути увагу на те, що його опублікували за день до бою Усика з чемпіоном IBF Данієлем Дюбуа.

Кліп знятий у форматі відеогри та розповідає про одвічну битву між світлом і темрявою.

У центрі історії три персонажі: Усик — воїн-шукач, Корольова — уособлення натхнення та гармонії, та Пивоваров, як джерело вищої енергії. На своєму шляху головний герой зіштовхується з руйнівними силами, і саме це зараз переживає український народ. Ця потужна робота ще раз нагадує про силу та стійкість, з якими українці витримують усі виклики у нелегкій боротьбі, — розкривають головний замисел творці кліпу. Поширити

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