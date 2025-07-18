Чісора висунув Усику та Дюбуа неочікувану вимогу

Легендарний британський боксер Дерек Чісора закликав майбутнього переможця матчу-реваншу Олександр Усик — Даніель Дюбуа відмовитися від титулів WBO і IBF.
Головні тези:
- Британський боксер мріє провести поєдинок за чемпіонський титул у хевівейті.
- Після відмови від титулів WBO і IBF, Чісора та Джозеф Паркер планують битися за ці пояси.
Чісора поділився своїми планами
Як повідомляє sport.ua, британський боксер має намір провести поєдинок за чемпіонський титул у хевівейті.
За його словами, після цього він та Джозеф Паркер влаштують м'ясорубку на рингу за ці титули.
Не так давно британський боксер офіційно підтвердив, що планує завершити свою кар'єру після наступного бою.
Дерек Чісора зізнався, що він "дуже хоче", щоб це був поєдинок за титул проти Даніеля Дюбуа.
Як уже згадувалося раніше, 19 липня Олександр Усик і Даніель Дюбуа проведуть бій-реванш за звання абсолютного чемпіона світу.
Цього разу суперники будуть битися на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. На кону стоятимуть чотири пояси суперважкого дивізіону.
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