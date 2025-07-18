Усик и Дюбуа прошли процедуру взвешивания перед историческим боем — видео

18 июля в Лондоне состоялось взвешивание перед боем украинца Александра Усика против британца Даниэля Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.

Бой Усик — Дюбуа: боксеры прошли процедуру взвешивания

Трансляцию взвешивания вел DAZN Boxing в YouTube.

Усик показал на весах 103,1 кг, а Дюбуа — 110,6 кг. Поделиться

19 июля на стадионе "Уэмбли" Александр Усик проведет бой за звание абсолютного чемпиона мира в сверхтяжелом весе против Даниэля Дюбуа.

Украинец владеет титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBC (Всемирного боксерского совета).

В августе 2023 года Усик нокаутировал Дюбуа в девятом раунде. Сам британец настаивает, что досрочную победу судьи должны были отдать ему в пятом раунде, когда украинец оказался на полу после удара ниже пояса и приходил в себя более трех минут.

38-летний Александр Усик будет спорить за титул абсолютного чемпиона мира во второй раз. В мае прошлого года украинец победил по очкам Тайсона Фьюри и стал первым с 1999 года обладателем всех титулов в тяжелом весе. Впрочем, вскоре после поединка Усик отказался от пояса IBF и потерял абсолютное чемпионство. В реванше с Фьюри в декабре 2024 года украинец защитил три титула. Поделиться

27-летний Дюбуа предварительный поединок выиграл в сентябре прошлого года нокаутом в пятом раунде у соотечественника Энтони Джошуа.