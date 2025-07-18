Усик и Дюбуа прошли процедуру взвешивания перед историческим боем — видео

18 июля в Лондоне состоялось взвешивание перед боем украинца Александра Усика против британца Даниэля Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.
Главные тезисы
- Александр Усик и Даниэль Дюбуа взвесились перед историческим боем за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.
- Усик показал вес 103,1 кг, а Дюбуа весил 110,6 кг на взвешивании перед боем.
- Украинец владеет титулами WBO, WBA и WBC, в то время как британец имеет пояс IBF.
Бой Усик — Дюбуа: боксеры прошли процедуру взвешивания
Трансляцию взвешивания вел DAZN Boxing в YouTube.
19 июля на стадионе "Уэмбли" Александр Усик проведет бой за звание абсолютного чемпиона мира в сверхтяжелом весе против Даниэля Дюбуа.
Украинец владеет титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBC (Всемирного боксерского совета).
В августе 2023 года Усик нокаутировал Дюбуа в девятом раунде. Сам британец настаивает, что досрочную победу судьи должны были отдать ему в пятом раунде, когда украинец оказался на полу после удара ниже пояса и приходил в себя более трех минут.
27-летний Дюбуа предварительный поединок выиграл в сентябре прошлого года нокаутом в пятом раунде у соотечественника Энтони Джошуа.
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