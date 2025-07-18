Усик и Дюбуа прошли процедуру взвешивания перед историческим боем — видео
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Усик и Дюбуа прошли процедуру взвешивания перед историческим боем — видео

Усик
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Источник:  online.ua

18 июля в Лондоне состоялось взвешивание перед боем украинца Александра Усика против британца Даниэля Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.

Главные тезисы

  • Александр Усик и Даниэль Дюбуа взвесились перед историческим боем за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.
  • Усик показал вес 103,1 кг, а Дюбуа весил 110,6 кг на взвешивании перед боем.
  • Украинец владеет титулами WBO, WBA и WBC, в то время как британец имеет пояс IBF.

Бой Усик — Дюбуа: боксеры прошли процедуру взвешивания

Трансляцию взвешивания вел DAZN Boxing в YouTube.

Усик показал на весах 103,1 кг, а Дюбуа — 110,6 кг.

19 июля на стадионе "Уэмбли" Александр Усик проведет бой за звание абсолютного чемпиона мира в сверхтяжелом весе против Даниэля Дюбуа.

Украинец владеет титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBC (Всемирного боксерского совета).

В августе 2023 года Усик нокаутировал Дюбуа в девятом раунде. Сам британец настаивает, что досрочную победу судьи должны были отдать ему в пятом раунде, когда украинец оказался на полу после удара ниже пояса и приходил в себя более трех минут.

38-летний Александр Усик будет спорить за титул абсолютного чемпиона мира во второй раз. В мае прошлого года украинец победил по очкам Тайсона Фьюри и стал первым с 1999 года обладателем всех титулов в тяжелом весе. Впрочем, вскоре после поединка Усик отказался от пояса IBF и потерял абсолютное чемпионство. В реванше с Фьюри в декабре 2024 года украинец защитил три титула.

27-летний Дюбуа предварительный поединок выиграл в сентябре прошлого года нокаутом в пятом раунде у соотечественника Энтони Джошуа.

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