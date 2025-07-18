Усик та Дюбуа пройшли процедуру зважування перед історичним боєм — відео

18 липня у Лондоні відбулося зважування перед боєм українця Олександра Усика проти британця Даніеля Дюбуа за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

Бій Усик — Дюбуа: боксери пройшли процедуру зважування

Трансляцію зважування вів DAZN Boxing в YouTube.

Усик показав на вагах 103,1 кг, а Дюбуа — 110,6 кг. Це рекордна вага українського боксера в кар'єрі, раніше найбільше він важив — перед реваншем з іншим британцем, Тайсоном Ф'юрі — 102,5 кг. Поширити

19 липня на стадіоні "Вемблі" Олександр Усик проведе бій за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі проти Даніеля Дюбуа.

Українець володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBC (Всесвітньої боксерської ради). Британцю належить пояс IBF (Міжнародної боксерської федерації).

У серпні 2023 року Усик нокаутував Дюбуа в дев'ятому раунді. Натомість сам британець наполягає, що дострокову перемогу судді мали віддати йому в п'ятому раунді, коли українець опинився на підлозі після удару нижче пояса та приходив до тями понад три хвилини.

38-річний Олександр Усик сперечатиметься за титул абсолютного чемпіона світу вдруге. У травні минулого року українець переміг за очками Тайсона Ф'юрі та став першим з 1999 року володарем усіх титулів у надважкій вазі. Втім невдовзі після поєдинку Усик відмовився від поясу IBF і втратив абсолютне чемпіонство. У реванші з Ф'юрі в грудні 2024 року українець захистив три титули. Поширити

27-річний Дюбуа попередній поєдинок виграв торік у вересні нокаутом у п'ятому раунді у співвітчизника Ентоні Джошуа.