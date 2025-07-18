Усик та Дюбуа пройшли процедуру зважування перед історичним боєм — відео

18 липня у Лондоні відбулося зважування перед боєм українця Олександра Усика проти британця Даніеля Дюбуа за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.
Головні тези:
- В Олександра Усика та Даніеля Дюбуа відбулося зважування перед історичним боєм за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.
- Рекордна вага Усика на зважуванні склала 103,1 кг, а Дюбуа важив 110,6 кг.
- Українець володіє титулами WBO, WBA та WBC, тоді як британець має пояс IBF.
Бій Усик — Дюбуа: боксери пройшли процедуру зважування
Трансляцію зважування вів DAZN Boxing в YouTube.
19 липня на стадіоні "Вемблі" Олександр Усик проведе бій за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі проти Даніеля Дюбуа.
Українець володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBC (Всесвітньої боксерської ради). Британцю належить пояс IBF (Міжнародної боксерської федерації).
У серпні 2023 року Усик нокаутував Дюбуа в дев'ятому раунді. Натомість сам британець наполягає, що дострокову перемогу судді мали віддати йому в п'ятому раунді, коли українець опинився на підлозі після удару нижче пояса та приходив до тями понад три хвилини.
27-річний Дюбуа попередній поєдинок виграв торік у вересні нокаутом у п'ятому раунді у співвітчизника Ентоні Джошуа.
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