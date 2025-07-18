Усик та Дюбуа пройшли процедуру зважування перед історичним боєм — відео
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Усик та Дюбуа пройшли процедуру зважування перед історичним боєм — відео

Усик
Джерело:  online.ua

18 липня у Лондоні відбулося зважування перед боєм українця Олександра Усика проти британця Даніеля Дюбуа за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

Головні тези:

  • В Олександра Усика та Даніеля Дюбуа відбулося зважування перед історичним боєм за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.
  • Рекордна вага Усика на зважуванні склала 103,1 кг, а Дюбуа важив 110,6 кг.
  • Українець володіє титулами WBO, WBA та WBC, тоді як британець має пояс IBF.

Бій Усик — Дюбуа: боксери пройшли процедуру зважування

Трансляцію зважування вів DAZN Boxing в YouTube.

Усик показав на вагах 103,1 кг, а Дюбуа — 110,6 кг. Це рекордна вага українського боксера в кар'єрі, раніше найбільше він важив — перед реваншем з іншим британцем, Тайсоном Ф'юрі — 102,5 кг.

19 липня на стадіоні "Вемблі" Олександр Усик проведе бій за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі проти Даніеля Дюбуа.

Українець володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBC (Всесвітньої боксерської ради). Британцю належить пояс IBF (Міжнародної боксерської федерації).

У серпні 2023 року Усик нокаутував Дюбуа в дев'ятому раунді. Натомість сам британець наполягає, що дострокову перемогу судді мали віддати йому в п'ятому раунді, коли українець опинився на підлозі після удару нижче пояса та приходив до тями понад три хвилини.

38-річний Олександр Усик сперечатиметься за титул абсолютного чемпіона світу вдруге. У травні минулого року українець переміг за очками Тайсона Ф'юрі та став першим з 1999 року володарем усіх титулів у надважкій вазі. Втім невдовзі після поєдинку Усик відмовився від поясу IBF і втратив абсолютне чемпіонство. У реванші з Ф'юрі в грудні 2024 року українець захистив три титули.

27-річний Дюбуа попередній поєдинок виграв торік у вересні нокаутом у п'ятому раунді у співвітчизника Ентоні Джошуа.

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