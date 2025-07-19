Усик отримав у подарунок ексклюзивну вишиванку перед боєм з Дюбуа

Дизайнерка Оксана Караванська створила ексклюзивну сорочку для Усика-переможця, де зобразила українських героїв сучасності та минувшини - Усика, Бандеру, Петлюру

Усик отримав у подарунок ексклюзивну вишиванку

Відома українська дизайнерка Оксана Караванська створила унікальну сорочку для Олександра Усика і передала її боксеру в подарунок у Лондоні 19 липня за лічені години перед матчем-реваншем Усик — Дюбуа.

Десь я в ній з’явлюся! Олександр Усик Український боксер

Тема карт була обрана не випадково: Джокер — це Усик-козак, а серед королів — історичні постаті Степан Бандера і Симон Петлюра — ті, хто виборював вільну Україну. Так дизайнерка обіграла резонансну тему про те, чи має Україна «карти», щоб перемогти. Відповідь американському президенту Дональду Трампу вишита чорним по білому: Ukraine has cards! (Україна має карти!). Доки в Україні народжуються герої — нас не зламати.

Вишиванка для Усика

На спині вишиванки зображений брендовий Голуб Єдності. Синьо-жовтий голуб накладений на символічну карту України. А довершили унікальну сорочку деталі класичної старовинної української червоно-чорної вишивки.

Вишиванка для Усика

Оригінальний подарунок від Караванської Усику у Лондоні за лічені години до історичного бою за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкому дивізіоні передала телепродюсерка Оксана Гнатишин.