Усик отримав у подарунок ексклюзивну вишиванку перед боєм з Дюбуа
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Усик отримав у подарунок ексклюзивну вишиванку перед боєм з Дюбуа

вишиванка
Джерело:  Еспресо

Дизайнерка Оксана Караванська створила ексклюзивну сорочку для Усика-переможця, де зобразила українських героїв сучасності та минувшини - Усика, Бандеру, Петлюру

Головні тези:

  • Оксана Караванська створила ексклюзивну вишиванку для Олександра Усика перед матчем-реваншем з Дюбуа.
  • Дизайн сорочки відображає українських героїв сучасності та минувшини, таких як Усик, Бандера, Петлюра.

Усик отримав у подарунок ексклюзивну вишиванку

Відома українська дизайнерка Оксана Караванська створила унікальну сорочку для Олександра Усика і передала її боксеру в подарунок у Лондоні 19 липня за лічені години перед матчем-реваншем Усик — Дюбуа.

Десь я в ній з’явлюся!

Олександр Усик

Олександр Усик

Український боксер

Тема карт була обрана не випадково: Джокер — це Усик-козак, а серед королів — історичні постаті Степан Бандера і Симон Петлюра — ті, хто виборював вільну Україну. Так дизайнерка обіграла резонансну тему про те, чи має Україна «карти», щоб перемогти. Відповідь американському президенту Дональду Трампу вишита чорним по білому: Ukraine has cards! (Україна має карти!). Доки в Україні народжуються герої — нас не зламати.

Вишиванка для Усика

На спині вишиванки зображений брендовий Голуб Єдності. Синьо-жовтий голуб накладений на символічну карту України. А довершили унікальну сорочку деталі класичної старовинної української червоно-чорної вишивки.

Вишиванка для Усика

Оригінальний подарунок від Караванської Усику у Лондоні за лічені години до історичного бою за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкому дивізіоні передала телепродюсерка Оксана Гнатишин.

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