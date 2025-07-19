Усик звернувся до українців перед боєм з Дюбуа — відео

Усик поділився своїми емоціями з українцями

Потужне відеозвернення від непереможного боксера опублікувала платформа DAZN Boxing.

Дорогі українці, фанати, друзі та неприятелі, хто буде дивитися цей поєдинок в суботу, я хочу вам подякувати за вашу силу, за вашу підтримку і за те, що ви мене мотивуєте. За те, що даєте силу, за те, що ви мені допомагаєте. Олександр Усик Український непереможений професійний боксер

За словами зіркового боксера, він любить кожного свого фаната, але "трошки більше" любить своїх хейтерів.

Я люблю кожного з вас. І, мабуть, трошки більше я люблю тих, хто мене критикує, тому що це ще більше дає мені силу. Жарт. Я люблю тих, хто мене підтримує. Ще один жарт. Я взагалі всіх люблю. Дорогі українці, люблю вас. Слава Україні. Слава Богу за все. Слава Україні, — наголосив Усик. Поширити

Нагадаємо, що Усик та Дюбуа вдруге зустрінуться на рингу опівночі 20 липня для проведення довгоочікуваного реваншу.