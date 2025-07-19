Усик звернувся до українців перед боєм з Дюбуа — відео

Непереможний боксер Олександр Усик потужно звернувся до українців напередодні супербою проти британця Даніеля Дюбуа за звання абсолютного чемпіона світу.
Головні тези:
- Олександр Усик зізнався, що любить не лише своїх фанатів, а й хейтерів.
- На рахунку українського чемпіона 23 перемоги, 0 поразок, 14 нокаутів.
Усик поділився своїми емоціями з українцями
Потужне відеозвернення від непереможного боксера опублікувала платформа DAZN Boxing.
За словами зіркового боксера, він любить кожного свого фаната, але "трошки більше" любить своїх хейтерів.
Нагадаємо, що Усик та Дюбуа вдруге зустрінуться на рингу опівночі 20 липня для проведення довгоочікуваного реваншу.
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