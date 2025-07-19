Усик обратился к украинцам перед боем с Дюбуа — видео

Непобедимый боксер Александр Усик мощно обратился к украинцам накануне супербоя против британца Даниэля Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира.
Главные тезисы
- Александр Усик признался, что любит не только своих фанатов, но и хейтеров.
- На счету украинского чемпиона 23 победы, 0 поражений, 14 нокаутов.
Усик поделился своими эмоциями с украинцами
Мощное видеообращение от непобедимого боксера опубликовала платформа DAZN Boxing.
По словам звездного боксера, он любит каждого своего фаната, но "чуть больше" любит своих хейтеров.
Напомним, что Усик и Дюбуа во второй раз встретятся на ринге в полночь 20 июля для проведения долгожданного реванша.
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