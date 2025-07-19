Усик обратился к украинцам перед боем с Дюбуа — видео

Усик поделился своими эмоциями с украинцами

Мощное видеообращение от непобедимого боксера опубликовала платформа DAZN Boxing.

Дорогие украинцы, фанаты, друзья и неприятели, кто будет смотреть этот поединок в субботу, я хочу поблагодарить вас за вашу силу, за вашу поддержку и за то, что вы меня мотивируете, за то, что вы мне помогаете. Александр Усик Украинский непобежденный профессиональный боксер

По словам звездного боксера, он любит каждого своего фаната, но "чуть больше" любит своих хейтеров.

Я люблю каждого из вас. И, пожалуй, немного больше я люблю тех, кто меня критикует, потому что это еще больше дает мне силу. Шутка. Я люблю тех, кто меня поддерживает. Еще одна шутка. Я вообще всех люблю. Дорогие украинцы, люблю вас. Слава Украине. Слава Богу за все. Слава Украине, — подчеркнул Усик. Поделиться

Напомним, что Усик и Дюбуа во второй раз встретятся на ринге в полночь 20 июля для проведения долгожданного реванша.