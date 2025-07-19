Рекордний гонорар. Скільки заробить Усик за бій-реванш з Дюбуа

Реванш Усика з Дюбуа стане не лише спортивною подією, а й рекордним контрактом у кар’єрі українця — 132 млн дол за бій без участі Саудівської Аравії.

Усик отримає рекордний гонорар за бій з Дюбуа

19 липня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні відбудеться історичний бій між українцем Олександром Усиком та британцем Даніелем Дюбуа за титул абсолютного чемпіона світу. Цей бій стане найдорожчим для обох боксерів.

За інформацією інсайдерів, боксери отримають за цей поєдинок рекордні для обох суми:

Олександр Усик — 132 млн дол

Даніель Дюбуа — 71 млн дол

Ці суми перевищують навіть гонорари за мегабої Усика з Тайсоном Ф’юрі, що проходили під патронатом Саудівської Аравії.

Попередні гонорари Усика:

Усик — Джошуа І: 13 млн дол

Усик — Джошуа ІІ: 35 млн дол

Усик — Ф’юрі І: 45 млн дол

Усик — Ф’юрі ІІ: 104,5 млн дол

Перший поєдинок Усика з Дюбуа відбувся у 2023 році в Польщі та мав скромний бюджет — 8–10 млн дол, з яких український боксер отримав близько 75 %.

Нині ж інтерес до реваншу суттєво зріс, а разом з ним — і комерційна цінність бою. Поширити

На карту поставлено всі основні пояси у надважкій вазі: WBA, WBC, IBF, WBO та IBO. Усик — чинний абсолютний чемпіон, Дюбуа — офіційний претендент і володар титулу IBF.

Бій Усик — Дюбуа II може увійти в історію не лише спортивним результатом, а й фінансовими масштабами. Усик — перший український боксер, який може отримати понад 100 млн доларів двічі поспіль, підтверджуючи статус суперзірки світового боксу.

Ніч з 19 на 20 липня стане історичною для світу боксу. Саме у цю ніч відбудеться поєдинок-реванш між українцем Олександром Усиком та британцем Даніелем Дюбуа.

Початок трансляції — о 19:30 за київським часом, орієнтовний вихід боксерів на ринг — близько півночі (00:00), вже у неділю, 20 липня.

Олександр Усик має бездоганний професійний рекорд — 23 перемоги, 0 поразок, 14 нокаутів (приблизно 61 % нокаутів).