Рекордный гонорар. Сколько заработает Усик за бой-реванш с Дюбуа
Категория
Спорт
Дата публикации

Рекордный гонорар. Сколько заработает Усик за бой-реванш с Дюбуа

Усик
Читати українською
Источник:  Sport.ua

Реванш Усика из Дюбуа станет не только спортивным событием, но и рекордным контрактом в карьере украинца - 132 млн долл. за бой без участия Саудовской Аравии.

Главные тезисы

  • Бой-реванш Усика с Дюбуа обещает стать рекордным событием в карьере украинского боксера.
  • Усик получит за этот бой гонорар в размере 132 млн долл, что является самой высокой суммой в его карьере.
  • Бой Усик - Дюбуа II станет самым дорогим для обоих боксеров, на кону будут поставлены все основные пояса в тяжелом весе.

Усик получит рекордный гонорар за бой с Дюбуа

19 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне состоится исторический бой между украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа за титул абсолютного чемпиона мира. Это сражение станет самым дорогим для обоих боксеров.

По информации инсайдеров, боксеры получат за этот поединок рекордные для обеих суммы:

  • Александр Усик — 132 млн долл.

  • Даниэль Дюбуа — 71 млн долл.

Эти суммы превышают даже гонорары за мегабои Усика с Тайсоном Фьюри, проходившие под патронатом Саудовской Аравии.

Предыдущие гонорары Усика:

  • Усик — Джошуа I: 13 млн долл.

  • Усик — Джошуа II: 35 млн долл.

  • Усик — Фьюри I: 45 млн долл.

  • Усик — Фьюри II: 104,5 млн долл.

Первый поединок Усика с Дюбуа состоялся в 2023 году в Польше и имел скромный бюджет — 8–10 млн долл., из которых украинский боксер получил около 75%.

Теперь же интерес к реваншу существенно возрос, а вместе с ним и коммерческая ценность боя.

На карту поставлены все основные пояса в сверхтяжелом весе: WBA, WBC, IBF, WBO и IBO.

Бой Усик — Дюбуа II может войти в историю не только спортивным результатом, но и финансовыми масштабами. Усик — первый украинский боксер, который может получить более 100 млн долларов дважды подряд, подтверждая статус суперзвезды мирового бокса.

Ночь с 19 по 20 июля станет исторической для мира бокса. Именно в эту ночь состоится поединок-реванш между украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа.

Начало трансляции — в 19:30 по киевскому времени, ориентировочный выход боксеров на ринг — около полуночи (00:00), уже в воскресенье, 20 июля.

У Александра Усика есть безупречный профессиональный рекорд — 23 победы, 0 поражений, 14 нокаутов (примерно 61 % нокаутов).

Больше по теме

Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Реванш Усик – Дюбуа. Что говорят букмекеры
Фанаты бокса верят в победу Усика
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Усик — Дюбуа. Где смотреть бой
Не упустите реванш Усик — Дюбуа
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Усик обратился к украинцам перед боем с Дюбуа — видео
Усик

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?