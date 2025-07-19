Рекордный гонорар. Сколько заработает Усик за бой-реванш с Дюбуа

Реванш Усика из Дюбуа станет не только спортивным событием, но и рекордным контрактом в карьере украинца - 132 млн долл. за бой без участия Саудовской Аравии.

Усик получит рекордный гонорар за бой с Дюбуа

19 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне состоится исторический бой между украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа за титул абсолютного чемпиона мира. Это сражение станет самым дорогим для обоих боксеров.

По информации инсайдеров, боксеры получат за этот поединок рекордные для обеих суммы:

Александр Усик — 132 млн долл.

Даниэль Дюбуа — 71 млн долл.

Эти суммы превышают даже гонорары за мегабои Усика с Тайсоном Фьюри, проходившие под патронатом Саудовской Аравии.

Предыдущие гонорары Усика:

Усик — Джошуа I: 13 млн долл.

Усик — Джошуа II: 35 млн долл.

Усик — Фьюри I: 45 млн долл.

Усик — Фьюри II: 104,5 млн долл.

Первый поединок Усика с Дюбуа состоялся в 2023 году в Польше и имел скромный бюджет — 8–10 млн долл., из которых украинский боксер получил около 75%.

Теперь же интерес к реваншу существенно возрос, а вместе с ним и коммерческая ценность боя. Поделиться

На карту поставлены все основные пояса в сверхтяжелом весе: WBA, WBC, IBF, WBO и IBO.

Бой Усик — Дюбуа II может войти в историю не только спортивным результатом, но и финансовыми масштабами. Усик — первый украинский боксер, который может получить более 100 млн долларов дважды подряд, подтверждая статус суперзвезды мирового бокса.

Ночь с 19 по 20 июля станет исторической для мира бокса. Именно в эту ночь состоится поединок-реванш между украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа.

Начало трансляции — в 19:30 по киевскому времени, ориентировочный выход боксеров на ринг — около полуночи (00:00), уже в воскресенье, 20 июля.

У Александра Усика есть безупречный профессиональный рекорд — 23 победы, 0 поражений, 14 нокаутов (примерно 61 % нокаутов).