"Кто следующий?" Усик намекнул на новый бой после триумфальной победы

Ночью 20 июля абсолютный чемпион мира в сверхтяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) молниеносно разгромил на ринге обладателя титула IBF британца Даниэля Дюбуа (22-3, 21 КО). После этого он дал понять, что готов провести третье сражение с Тайсоном Фьюри.
Главные тезисы
- Усик поразил всех досрочной победой над Дюбуа.
- Он планирует отдохнуть несколько месяцев с семьей, а затем вернется на ринг.
Усик не боится новой встречи с Фьюри
После победы чемпион в первую очередь выразил благодарность Силам обороны Украины, защищающим родину на поле поя:
По словам Усика, несколько месяцев он хочет просто отдохнуть, провести время с семьей.
Только после этого украинец готов вернуться на ринг для нового боя.
Он намекнул, что может снова согласиться на реванш с Тайсоном Фьюри:
Что важно понимать, в 5-м раунде непобедимый украинец отправил Дюбуа сначала в нокдаун, а затем в нокаут, одержав досрочную победу и стал во втрой раз абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.
На эту громкую победу сразу отреагировал украинский лидер Владимир Зеленский:
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