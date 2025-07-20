"Кто следующий?" Усик намекнул на новый бой после триумфальной победы
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"Кто следующий?" Усик намекнул на новый бой после триумфальной победы

Усик не боится новой встречи с Фьюри
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Источник:  online.ua

Ночью 20 июля абсолютный чемпион мира в сверхтяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) молниеносно разгромил на ринге обладателя титула IBF британца Даниэля Дюбуа (22-3, 21 КО). После этого он дал понять, что готов провести третье сражение с Тайсоном Фьюри.

Главные тезисы

  • Усик поразил всех досрочной победой над Дюбуа.
  • Он планирует отдохнуть несколько месяцев с семьей, а затем вернется на ринг.

Усик не боится новой встречи с Фьюри

После победы чемпион в первую очередь выразил благодарность Силам обороны Украины, защищающим родину на поле поя:

Хочу поблагодарить всех ребят, которые защищают Украину. Получил уведомления от многих подразделений, защищающих Украину. Слава Украине!

Александр Усик

Александр Усик

Украинский непобежденный профессиональный боксер

По словам Усика, несколько месяцев он хочет просто отдохнуть, провести время с семьей.

Только после этого украинец готов вернуться на ринг для нового боя.

Он намекнул, что может снова согласиться на реванш с Тайсоном Фьюри:

Сейчас хочу отдохнуть. Я хочу побыть дома со своими детьми, женой. Следующие несколько месяцев я хочу только отдыхать. Кто следующий? Может быть, это Тайсон Фьюри. Пока не знаю, я хочу домой, — подчеркнул Усик.

Что важно понимать, в 5-м раунде непобедимый украинец отправил Дюбуа сначала в нокдаун, а затем в нокаут, одержав досрочную победу и стал во втрой раз абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

На эту громкую победу сразу отреагировал украинский лидер Владимир Зеленский:

Александр Усик снова это сделал! Абсолютный чемпион. Легенда. Наш. Спасибо за силу, вдохновение, которое даешь всей стране с каждой своей победой. Спасибо, что каждый бой с Украиной в сердце. Поздравляю с победой — тебя, страну, всех, кто болел.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

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