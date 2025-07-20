"Хто наступний?". Усик натякнув на новий бій після тріумфальної перемоги

Уночі 20 липня абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) блискавично розгромив на рингу володаря титулу IBF британця Даніеля Дюбуа (22-3, 21 КО). Після цього він дав зрозуміти, що готовий провести третій бій з Тайсоном Ф'юрі.

Усик не боїться нової зустрічі з Ф'юрі

Після перемоги чемпіон насамперед висловив вдячність Силам оборони України, які захищають батьківщину на полі пою:

Хочу подякувати всім хлопцям, які боронять Україну. Отримав повідомлення від багатьох підрозділів, які боронять Україну. Слава Україні Олександр Усик Український непереможений професійний боксер

За словами Усика, кілька місяців він хоче просто відпочити, провести час з родиною.

Лише після цього українець готовий повернутися на ринг для нового бою.

Він натякнув, що може знову згодитися на реванш з Тайсоном Ф'юрі:

Зараз я хочу відпочити. Я хочу побути вдома зі своїми дітьми, дружиною. Наступні декілька місяців я хочу тільки відпочивати. Хто наступний? Може, це Тайсон Ф'юрі. Поки не знаю, я хочу додому, — наголосив Усик. Поширити

Що важливо розуміти, у 5-му раунді непереможний українець відправив Дюбуа спершу в нокдаун, а згодом у нокаут, здобувши дострокову перемогу та знову ставши абсолютним чемпіоном світу у суперважкій вазі.

На цю гучну перемогу одразу відреагував український лідер Володимир Зеленський: