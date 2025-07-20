"Хто наступний?". Усик натякнув на новий бій після тріумфальної перемоги

Уночі 20 липня абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) блискавично розгромив на рингу володаря титулу IBF британця Даніеля Дюбуа (22-3, 21 КО). Після цього він дав зрозуміти, що готовий провести третій бій з Тайсоном Ф'юрі.
Головні тези:
- Усик вразив усіх достроковою перемогою над Дюбуа.
- Він планує відпочити кілька місяців з родиною, а потім повернеться на ринг.
Усик не боїться нової зустрічі з Ф'юрі
Після перемоги чемпіон насамперед висловив вдячність Силам оборони України, які захищають батьківщину на полі пою:
За словами Усика, кілька місяців він хоче просто відпочити, провести час з родиною.
Лише після цього українець готовий повернутися на ринг для нового бою.
Він натякнув, що може знову згодитися на реванш з Тайсоном Ф'юрі:
Що важливо розуміти, у 5-му раунді непереможний українець відправив Дюбуа спершу в нокдаун, а згодом у нокаут, здобувши дострокову перемогу та знову ставши абсолютним чемпіоном світу у суперважкій вазі.
На цю гучну перемогу одразу відреагував український лідер Володимир Зеленський:
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