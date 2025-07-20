"Меня жестко унизили". Фьюри взорвался эмоциями после победы Усика

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри в своих социальных сетях поздравил непобедимого украинского боксера Александра Усика с триумфальной победой в реванше с Даниэлем Дюбуа. Однако и в этот раз "цыганский король" не удержался от упреков и обвинений.
Главные тезисы
- Фьюри намекнул на возможную трилогию с Усиком.
- Он считает себя победителем двух предыдущих боев с украинцем.
Фьюри поделился впечатлениями после реванша Усика — Дюбуа
Тайсон не отрицает, что украинец снова продемонстрировал невероятное выступление во время боя с Дюбуа.
Более того, британец намекнул на трилогию. К слову, Усик также сделал идентичный намек 20 июля.
По словам "цыганского борона", он больше не тратит время на боксерские поединки, а занимается спортом и рутинными домашними делами.
Несмотря на это, британец считает себя "лидером и спартанцем".
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