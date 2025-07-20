"Меня жестко унизили". Фьюри взорвался эмоциями после победы Усика

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри в своих социальных сетях поздравил непобедимого украинского боксера Александра Усика с триумфальной победой в реванше с Даниэлем Дюбуа. Однако и в этот раз "цыганский король" не удержался от упреков и обвинений.

Фьюри поделился впечатлениями после реванша Усика — Дюбуа

Тайсон не отрицает, что украинец снова продемонстрировал невероятное выступление во время боя с Дюбуа.

Более того, британец намекнул на трилогию. К слову, Усик также сделал идентичный намек 20 июля.

Огромное уважение Александру Усику. Сегодня было невероятное выступление в бою с Даниэлем Дюбуа, хорошим юным парнем, вышедшим, чтобы порвать его. Поздравляю обоих мужчин. Александр знает, что есть только один человек, который может его побить. Я сделал это дважды до этого, и мир это знает. Меня жестоко унизили, но я принял это как мужчина. Тайсон Фьюри Экс-чемпион мира в супертяжелом весе

По словам "цыганского борона", он больше не тратит время на боксерские поединки, а занимается спортом и рутинными домашними делами.

Несмотря на это, британец считает себя "лидером и спартанцем".