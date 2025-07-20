"Мене жорстко принизили". Ф'юрі вибухнув емоціями після перемоги Усика

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Тайсон Ф’юрі у своїх соціальних мережах привітав непереможного українського боксера Олександра Усика з тріумфальною перемогою у реванші з Даніелем Дюбуа. Одначе й цього разу "циганський король" не утримався від докорів та звинувачень.

Ф'юрі поділився враженнями після реваншу Усика — Дюбуа

Тайсон не заперечує, що українець знову продемонстрував неймовірний виступ під час бою з Дюбуа.

Ба більше, британець натякнув на трилогію. До слова, Усик також зробив ідентичний натяк 20 липня.

Величезна повага Олександру Усику. Сьогодні був неймовірний виступ у бою з Даніелем Дюбуа, хорошим юним хлопцем, який вийшов, щоб порвати його. Вітаю обох чоловіків. Олександр знає, що є тільки одна людина, яка може його побити. Я зробив це двічі перед цим, і світ це знає. Мене жорстко принизили, але я прийняв це як чоловік. Тайсон Ф’юрі Ексчемпіон світу в суперважкій вазі

За словами “циганського борона”, він більше не витрачає час на боксерські поєдинки, а займається спортом та рутинними домашніми справами.

Попри це, британець досі вважає себе "лідером і спартанцем".