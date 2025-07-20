"Мене жорстко принизили". Ф'юрі вибухнув емоціями після перемоги Усика

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Тайсон Ф’юрі у своїх соціальних мережах привітав непереможного українського боксера Олександра Усика з тріумфальною перемогою у реванші з Даніелем Дюбуа. Одначе й цього разу "циганський король" не утримався від докорів та звинувачень.
Головні тези:
- Ф'юрі натякнув на можливу трилогію з Усиком.
- Він досі вважає себе переможцем двох попередніх боїв з українцем.
Ф'юрі поділився враженнями після реваншу Усика — Дюбуа
Тайсон не заперечує, що українець знову продемонстрував неймовірний виступ під час бою з Дюбуа.
Ба більше, британець натякнув на трилогію. До слова, Усик також зробив ідентичний натяк 20 липня.
За словами “циганського борона”, він більше не витрачає час на боксерські поєдинки, а займається спортом та рутинними домашніми справами.
Попри це, британець досі вважає себе "лідером і спартанцем".
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