"Я повернуся". Дюбуа після поразки звернувся до Усика

Колишній володар титулу IBF у надважкій вазі Даніель Дюбуа (22-3, 21 КО) відреагував на блискавичну та тріумфальну перемогу абсолютного чемпіона світу Олександра Усика (24-0, 15 КО). Британець дав зрозуміти, що це ще не кінець історії їхніх боїв.

Дюбуа хоче ще одного реваншу з Усиком

Я мушу віддати йому належне за виступ. Я виклався на повну. Це був просто один день. Можливо, деякі речі я міг би зробити краще, але заслуги цього чоловіка (Усика — ред.) беззаперечні. Я ще повернусь. Даніель Дюбуа Британський боксер

Журналісти поцікавилися у “Динаміта”, чому він не завдавав достатньої кількості ударів по корпусу українського чемпіона.

Британець наголосив, що він просто бився, повністю був у бою, намагався підіймати темп раунд за раундом, однак вийшло те, що вийшло.

Я повернуся. Я хочу подякувати всім, хто прийшов. Я зробив все, що міг. Ми попрацюємо над помилками та повернемося знову, — заявив Дюбуа. Поширити

Як уже згадувалося раніше, 20 липня Олександр Усик нокаутував британця Даніеля Дюбуа та вдруге став абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі (понад 90,72 кг).

Що важливо розуміти, українець став першим в історії, кому підкорилося це досягнення.