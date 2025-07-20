"Я повернуся". Дюбуа після поразки звернувся до Усика

Колишній володар титулу IBF у надважкій вазі Даніель Дюбуа (22-3, 21 КО) відреагував на блискавичну та тріумфальну перемогу абсолютного чемпіона світу Олександра Усика (24-0, 15 КО). Британець дав зрозуміти, що це ще не кінець історії їхніх боїв.
Головні тези:
- Дюбуа не заперечує перемогу Усика та його велич.
- Попри це, британець чітко дав зрозуміти, що не збирається здаватися.
Дюбуа хоче ще одного реваншу з Усиком
Журналісти поцікавилися у “Динаміта”, чому він не завдавав достатньої кількості ударів по корпусу українського чемпіона.
Британець наголосив, що він просто бився, повністю був у бою, намагався підіймати темп раунд за раундом, однак вийшло те, що вийшло.
Як уже згадувалося раніше, 20 липня Олександр Усик нокаутував британця Даніеля Дюбуа та вдруге став абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі (понад 90,72 кг).
Що важливо розуміти, українець став першим в історії, кому підкорилося це досягнення.
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