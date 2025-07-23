"Він — геній". Едді Гірн звернувся до Усика з пропозицією

Якщо йому подобається те, що він робить — успіхів, хай продовжує. Але що ще залишилося зробити? Я просто не бачу, щоб він програв. Усик — беззаперечний номер один у рейтингу pound-for-pound у світі. Він на голову вищий за всіх інших. Він неймовірний, геній, велич покоління, — наголосив Гірн.