"Він — геній". Едді Гірн звернувся до Усика з пропозицією
Категорія
Спорт
Дата публікації

"Він — геній". Едді Гірн звернувся до Усика з пропозицією

Усик
Джерело:  The Ring

На переконання зіркового британського промоутера Едді Гірна, абсолютному чемпіону світу у хевівейті Олександру Усику (24-0, 15 КО) варто завершити кар’єру, оскільки він уже здолав найсильніших суперників.

Головні тези:

  • Едді Гірн вважає, що Усику більше немає з ким виходити на ринг.
  • Сам українець натякнув, що може провести ще один бій з Тайсоном Ф'юрі.

Гірн закликає Усика піти з боксу

Що ще йому (Усику — ред.) робити? Йому варто завершити кар’єру, — пропонує британський промоутер.

За словами Гірна, це був чудовий виступ проти Даніеля Дюбуа.

Якщо йому подобається те, що він робить — успіхів, хай продовжує. Але що ще залишилося зробити? Я просто не бачу, щоб він програв. Усик — беззаперечний номер один у рейтингу pound-for-pound у світі. Він на голову вищий за всіх інших. Він неймовірний, геній, велич покоління, — наголосив Гірн.

Що важливо розуміти, британський промоутер представляє інтереси низки відомих боксерів. Серед них — Ентоні Джошуа, якого двічі перемагав Олександр Усик.

Як уже згадувалося раніше, 20 липня у 5-му раунді непереможний українець відправив Дюбуа спершу в нокдаун, а згодом у нокаут, здобувши дострокову перемогу та знову ставши абсолютним чемпіоном світу у суперважкій вазі.

Більше по темі

Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
"Хто наступний?". Усик натякнув на новий бій після тріумфальної перемоги
Усик не боїться нової зустрічі з Ф'юрі
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
"Мене жорстко принизили". Ф'юрі вибухнув емоціями після перемоги Усика
Ф'юрі
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
"Я повернуся". Дюбуа після поразки звернувся до Усика
"Я повернуся". Дюбуа після поразки звернувся до Усика

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?