"Він — геній". Едді Гірн звернувся до Усика з пропозицією

На переконання зіркового британського промоутера Едді Гірна, абсолютному чемпіону світу у хевівейті Олександру Усику (24-0, 15 КО) варто завершити кар’єру, оскільки він уже здолав найсильніших суперників.
Головні тези:
- Едді Гірн вважає, що Усику більше немає з ким виходити на ринг.
- Сам українець натякнув, що може провести ще один бій з Тайсоном Ф'юрі.
Гірн закликає Усика піти з боксу
Що ще йому (Усику — ред.) робити? Йому варто завершити кар’єру, — пропонує британський промоутер.
За словами Гірна, це був чудовий виступ проти Даніеля Дюбуа.
Що важливо розуміти, британський промоутер представляє інтереси низки відомих боксерів. Серед них — Ентоні Джошуа, якого двічі перемагав Олександр Усик.
Як уже згадувалося раніше, 20 липня у 5-му раунді непереможний українець відправив Дюбуа спершу в нокдаун, а згодом у нокаут, здобувши дострокову перемогу та знову ставши абсолютним чемпіоном світу у суперважкій вазі.
Більше по темі
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-