Усик должен заплатить сумасшедшую сумму налогов после боя с Дюбуа

Если налоги уже сплачены в стране, в которой этот доход был получен, то повторно сплачивать налоги в Украине не нужно, если есть соглашение об избежании двойного налогообложения и документы, подтверждающие уплату налогов с конкретного дохода, — подчеркнул эксперт.