Усик должен заплатить сумасшедшую сумму налогов после боя с Дюбуа

Непобедимый абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик обязан заплатить около 30 миллионов долларов (более миллиарда гривен) налога за доход, полученный после разгрома на ринге британца Даниэля Дюбуа.
Главные тезисы
- Общая сумма налога составляет 1 млрд. 270,3 млн. гривен.
- Боксер получил за этот поединок рекордные 132 миллиона долларов.
Усик вынужден отдать большую часть заработанных средств
С заявлением по этому поводу выступил адвокат Роман Симутин.
Согласно Налоговому кодексу Украины, Александр Усик как резидент, получающий доход за пределами страны, обязан задекларировать его.
Более того, боксер должен заплатить 18% налога на доходы физлиц (~23,81 миллиона долларов или около 995 миллионов гривен) и 5 процентов военного сбора (~6,6 миллиона долларов или около 275,7 миллиона гривен).
Роман Симутин обращает внимание на то, что общая сумма налога составляет 1 млрд 270,3 млн гривен.
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