Усик повинен заплатити шалену суму податків після бою з Дюбуа
Категорія
Спорт
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Усик повинен заплатити шалену суму податків після бою з Дюбуа

Усик

Непереможний абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик забов'язаний заплатити близько 30 мільйонів доларів (понад мільярд гривень) податку за дохід, отриманий після розгрому на ринзі британця Даніеля Дюбуа.

Головні тези:

  • Загальна сума податку становить 1 млрд 270,3 млн гривень.
  • Боксер отримав за цей поєдинок рекордні 132 мільйони доларів.

Усик змушений віддати велику частину зароблених коштів

З заявою з цього приводу виступив адвокат Роман Сімутін.

Він офіційно підтвердив, що непереможний українець отримав за цей поєдинок рекордні 132 мільйони доларів.

Відповідно до Податкового кодексу України, Олександр Усик, як резидент, який отримує дохід за межами країни, зобов'язаний задекларувати його.

Ба більше, боксер повинен сплатити 18% податку на доходи фізосіб (~23,81 мільйона доларів або близько 995 мільйонів гривень) і 5 відсотків військового збору (~6,6 мільйона доларів або близько 275,7 мільйона гривень).

Роман Сімутін звертає увагу на те, що загальна сума податку сягає 1 млрд 270,3 млн гривень.

Якщо податки вже сплачено в країні, в якій цей дохід було отримано, то повторно сплачувати податки в Україні не потрібно, якщо є угода про уникнення подвійного оподаткування та документи, що підтверджують сплату податків з конкретного доходу, — наголосив експерт.

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