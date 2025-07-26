Усик повинен заплатити шалену суму податків після бою з Дюбуа

Якщо податки вже сплачено в країні, в якій цей дохід було отримано, то повторно сплачувати податки в Україні не потрібно, якщо є угода про уникнення подвійного оподаткування та документи, що підтверджують сплату податків з конкретного доходу, — наголосив експерт.