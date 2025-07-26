Усик повинен заплатити шалену суму податків після бою з Дюбуа

Непереможний абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик забов'язаний заплатити близько 30 мільйонів доларів (понад мільярд гривень) податку за дохід, отриманий після розгрому на ринзі британця Даніеля Дюбуа.
Головні тези:
- Загальна сума податку становить 1 млрд 270,3 млн гривень.
- Боксер отримав за цей поєдинок рекордні 132 мільйони доларів.
Усик змушений віддати велику частину зароблених коштів
З заявою з цього приводу виступив адвокат Роман Сімутін.
Відповідно до Податкового кодексу України, Олександр Усик, як резидент, який отримує дохід за межами країни, зобов'язаний задекларувати його.
Ба більше, боксер повинен сплатити 18% податку на доходи фізосіб (~23,81 мільйона доларів або близько 995 мільйонів гривень) і 5 відсотків військового збору (~6,6 мільйона доларів або близько 275,7 мільйона гривень).
Роман Сімутін звертає увагу на те, що загальна сума податку сягає 1 млрд 270,3 млн гривень.
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