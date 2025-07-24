Усик дізнався ім'я нового суперника — хто це такий

Абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) має провести наступний бій проти тимчасового чемпіона світу за версією WBO Джозефа Паркера (36-3, 24 КО).
Головні тези:
- Олександр Усик збирається зустрітися із тимчасовим чемпіоном світу за версією WBO, Джозефом Паркером.
- Бій з Паркером є обов'язковим за правилами WBO, і Усику потрібно провести переговори протягом 30 днів.
- У випадку відмови від поєдинку з Паркером, Усик може втратити титул WBO та статус абсолютного чемпіона світу.
- Для Усика цей бій є шансом зберегти всі свої пояси та підтвердити свою позицію в непереможеному чемпіоні.
- Олександр Усик вже успішно захистив свій титул WBO п'ять разів та демонструє вражаючі результати у світі професійного боксу.
Усик повинен провести бій з Паркером
Про це повідомляє Всесвітня боксерська організація (WBO).
Українець отримав 30 днів на переговори з представниками новозеландця. Якщо за цей час сторони не досягнуть домовленості, організація призначить промоутерські торги.
33-річний Паркер є обов’язковим претендентом на пояс WBO. Востаннє він виходив у ринг у лютому, коли ефектно нокаутував конголезця Мартіна Баколе вже у другому раунді.
Зазначимо, що Олександр вперше здобув титул WBO у вересні 2021 року, коли переміг Ентоні Джошуа. Відтоді він п’ять разів успішно захищав пояс, останній — 19 липня, коли вдруге переміг Даніеля Дюбуа на "Вемблі" та став абсолютним чемпіоном у гевівейті.
У разі, якщо Усик вирішить не проводити бій із Паркером, він буде змушений відмовитися від титулу WBO. Це означатиме втрату статусу абсолютного чемпіона світу — українець залишиться з поясами WBA, IBF та WBC.
Більше по темі
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
;jota