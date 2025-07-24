Усик узнал имя нового соперника — кто это такой
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Усик узнал имя нового соперника — кто это такой

Усик
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Источник:  WBO

Абсолютный чемпион мира по сверхтяжелому весу Александр Усик (24-0, 15 КО) должен провести следующий бой против временного чемпиона мира по версии WBO Джозефа Паркера (36-3, 24 КО).

Главные тезисы

  • Александр Усик должен провести следующий бой против временного чемпиона мира по версии WBO, Джозефа Паркера.
  • По правилам WBO, Усику необходимо провести переговоры с Паркером в течение 30 дней, иначе он рискует потерять титул и статус абсолютного чемпиона мира.
  • Джозеф Паркер является обязательным претендентом на пояс WBO и показал впечатляющие результаты в предыдущих поединках.

Усик должен провести бой с Паркером

Об этом сообщает Всемирная боксерская организация (WBO).

Украинец получил 30 дней на переговоры с представителями новозеландца. Если за это время стороны не достигнут договоренности, организация назначит промоутерские торги.

33-летний Паркер является обязательным претендентом на пояс WBO. В последний раз он выходил в ринг в феврале, когда эффектно нокаутировал конголезца Мартина Баколе уже во втором раунде.

Джозеф Паркер

Отметим, что Александр впервые получил титул WBO в сентябре 2021 года, когда победил Энтони Джошуа. С тех пор он пять раз успешно защищал пояс, последний — 19 июля, когда во второй раз победил Даниэля Дюбуа на Уэмбли и стал абсолютным чемпионом в гевивейте.

В случае, если Усик решит не проводить сражение с Паркером, он будет вынужден отказаться от титула WBO.

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