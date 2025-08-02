Кто может стать новым соперником Усика — данные инсайдеров

Триумфальная победа непобедимого украинского абсолюта Александра Усика в поединке с британцем Даниэлем Дюбуа спровоцировала многие вопросы. Одно из них -

С кем Усик может выйти на ринг

Сейчас активно ходят слухи, что украинский чемпион проведет обязательную защиту титула против Джозефа Паркера, а также третий бой против Тайсона Фьюри.

Издание Seconds Out получило комментарий от директора команды Усика — Сергея Лапина.

По словам последнего, внимательно рассматриваются сразу несколько вариантов, в том числе и бой с американским блогером Джейком Полом по правилам MMA.

Мы рассматриваем несколько вариантов, уделяя особое внимание тем, кто имеет смысл как с точки зрения спорта, так и с точки зрения зрительского интереса и статуса. Практически каждый боец вызвал Джейка Пола. Но наша история другая, — объяснил Лапин. Поделиться

Он обратил внимание на то, что ММА для украинского боксера — "это нечто нестандартное", и это может стать "масштабным шоу".

Мы не говорим о боксерском поединке с Александром Усиком, без оскорблений, но у ММА шансы более равны. У Джейка есть опыт, а Александру придется быстро адаптироваться. Это может стать масштабным шоу с огромной мировой аудиторией, — добавил Лапин. Поделиться

По словам последнего, переговоры до сих пор продолжаются, но в случае их успешного завершения "бой может состояться в начале следующего года".