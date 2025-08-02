Кто может стать новым соперником Усика — данные инсайдеров

Триумфальная победа непобедимого украинского абсолюта Александра Усика в поединке с британцем Даниэлем Дюбуа спровоцировала многие вопросы. Одно из них -
решится ли еще кто-нибудь бросить вызов украинцу.
Главные тезисы
- Усик может провести обязательную защиту титула против Джозефа Паркера.
- Среди возможных сценариев – бой с Джейком Полом.
С кем Усик может выйти на ринг
Сейчас активно ходят слухи, что украинский чемпион проведет обязательную защиту титула против Джозефа Паркера, а также третий бой против Тайсона Фьюри.
Издание Seconds Out получило комментарий от директора команды Усика — Сергея Лапина.
По словам последнего, внимательно рассматриваются сразу несколько вариантов, в том числе и бой с американским блогером Джейком Полом по правилам MMA.
Он обратил внимание на то, что ММА для украинского боксера — "это нечто нестандартное", и это может стать "масштабным шоу".
По словам последнего, переговоры до сих пор продолжаются, но в случае их успешного завершения "бой может состояться в начале следующего года".
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