Кто может стать новым соперником Усика — данные инсайдеров
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Спорт
Дата публикации

Кто может стать новым соперником Усика — данные инсайдеров

С кем Усик может выйти на ринг
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Источник:  online.ua

Триумфальная победа непобедимого украинского абсолюта Александра Усика в поединке с британцем Даниэлем Дюбуа спровоцировала многие вопросы. Одно из них -

решится ли еще кто-нибудь бросить вызов украинцу.

Главные тезисы

  • Усик может провести обязательную защиту титула против Джозефа Паркера.
  • Среди возможных сценариев – бой с Джейком Полом.

С кем Усик может выйти на ринг

Сейчас активно ходят слухи, что украинский чемпион проведет обязательную защиту титула против Джозефа Паркера, а также третий бой против Тайсона Фьюри.

Издание Seconds Out получило комментарий от директора команды Усика — Сергея Лапина.

По словам последнего, внимательно рассматриваются сразу несколько вариантов, в том числе и бой с американским блогером Джейком Полом по правилам MMA.

Мы рассматриваем несколько вариантов, уделяя особое внимание тем, кто имеет смысл как с точки зрения спорта, так и с точки зрения зрительского интереса и статуса. Практически каждый боец вызвал Джейка Пола. Но наша история другая, — объяснил Лапин.

Он обратил внимание на то, что ММА для украинского боксера — "это нечто нестандартное", и это может стать "масштабным шоу".

Мы не говорим о боксерском поединке с Александром Усиком, без оскорблений, но у ММА шансы более равны. У Джейка есть опыт, а Александру придется быстро адаптироваться. Это может стать масштабным шоу с огромной мировой аудиторией, — добавил Лапин.

По словам последнего, переговоры до сих пор продолжаются, но в случае их успешного завершения "бой может состояться в начале следующего года".

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