Хто може стати новим суперником Усика — дані інсайдерів

Тріумфальна перемога непереможного українського абсолюта Олександра Усика у двобої з британцем Даніелем Дюбуа спровокувала багато питань. Одне з них —

З ким Усик може вийти на ринг

Наразі активно ширяться чутки, що український чемпіон проведе обов'язковий захист титулу проти Джозефа Паркера, а також третій бій проти Тайсона Ф'юрі.

Видання Seconds Out отримало коментар від директора команди Усика — Сергія Лапіна.

За словами останнього, наразі уважно розглядаються одразу кілька варіантів, зокрема й бій з американським блогером Джейком Полом за правилами MMA.

Ми розглядаємо кілька варіантів, приділяючи особливу увагу тим, хто має сенс як з погляду спорту, так і з погляду глядацького інтересу і статусу. Практично кожен боєць викликав Джейка Пола. Але наша історія інша, — пояснив Лапін. Поширити

Він звернув увагу на те, що ММА для українського боксера — "це щось нестандартне", і це може стати "масштабним шоу".

Ми не говоримо про боксерський поєдинок з Олександром Усиком, без образ, але в ММА шанси більш рівні. У Джейка є досвід, а Олександру доведеться швидко адаптуватися. Це може стати масштабним шоу з величезною світовою аудиторією, — додав Лапін. Поширити

За словами останнього, перемовини досі тривають, але в разі їх успішного завершення "бій може відбутися на початку наступного року".