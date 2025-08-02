Хто може стати новим суперником Усика — дані інсайдерів

Тріумфальна перемога непереможного українського абсолюта Олександра Усика у двобої з британцем Даніелем Дюбуа спровокувала багато питань. Одне з них —
чи наважиться ще хтось кинути виклик українцю.
Головні тези:
- Усик може провести обов'язковий захист титулу проти Джозефа Паркера.
- Серед можливих сценаріїв — бій з Джейком Полом.
З ким Усик може вийти на ринг
Наразі активно ширяться чутки, що український чемпіон проведе обов'язковий захист титулу проти Джозефа Паркера, а також третій бій проти Тайсона Ф'юрі.
Видання Seconds Out отримало коментар від директора команди Усика — Сергія Лапіна.
За словами останнього, наразі уважно розглядаються одразу кілька варіантів, зокрема й бій з американським блогером Джейком Полом за правилами MMA.
Він звернув увагу на те, що ММА для українського боксера — "це щось нестандартне", і це може стати "масштабним шоу".
За словами останнього, перемовини досі тривають, але в разі їх успішного завершення "бій може відбутися на початку наступного року".
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