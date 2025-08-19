Усик VS Ітаума. Команда Ф'юрі виступила проти

На переконання менеджера “циганського короля” Тайсона Ф'юрі — Спенсера Брауна — наразі не варто організовувати бій англійського боксера-професіонала Мозеса Ітауми та абсолютного чемпіона Олександра Усика.

Бій Усика та Ітауми — погана ідея?

Як вважає Спенсер Браун, англійському боксеру поки ще рано замислюватися про бій з легендарним українцем.

Менеджер звертає увагу на те, що це абсолютно інший рівень, до якого Ітаумі ще далеко.

Я не промоутер Ітауми, не перебуваю у його менеджер-команді. Вони всі дуже близькі, майже як сім'я. Вони зробили цей бій (проти Вайта, — прим.) і це було розумно. Якщо ти маєш таке оточення, то можеш уникнути більшості помилок. На даному етапі Усик буде помилкою, — наголосив Браун. Поширити

На цьому тлі він запропонував для англійського боксера більш вдалого суперника.

Йдеться про Філіпа Хргович — хорватського професійного боксера.

Це великий бій, Туркі може це організувати, — переконаний менеджер Тайсона Ф'юрі. Поширити

Окрім того, Спенсер публічно звернувся Ділліана Вайта, який нещодавно програв бій Ітаумі.