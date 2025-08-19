Усик VS Ітаума. Команда Ф'юрі виступила проти

На переконання менеджера “циганського короля” Тайсона Ф'юрі — Спенсера Брауна — наразі не варто організовувати бій англійського боксера-професіонала Мозеса Ітауми та абсолютного чемпіона Олександра Усика.
Головні тези:
- Браун вважає, що в англійського боксера немає жодних шансів перемогти у бою проти Усика.
- Він також запропонував Ітаумі іншого суперника.
Бій Усика та Ітауми — погана ідея?
Як вважає Спенсер Браун, англійському боксеру поки ще рано замислюватися про бій з легендарним українцем.
Менеджер звертає увагу на те, що це абсолютно інший рівень, до якого Ітаумі ще далеко.
На цьому тлі він запропонував для англійського боксера більш вдалого суперника.
Йдеться про Філіпа Хргович — хорватського професійного боксера.
Окрім того, Спенсер публічно звернувся Ділліана Вайта, який нещодавно програв бій Ітаумі.
