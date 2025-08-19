Усик VS Итаума. Команда Фьюри выступила против

По убеждению менеджера "цыганского короля" Тайсона Фьюри — Спенсера Брауна — не стоит организовывать бой английского боксера-профессионала Мозеса Итаумы и абсолютного чемпиона Александра Усика.
Главные тезисы
- Браун считает, что у английского боксера нет никаких шансов победить в бою против Усика.
- Он также предложил Итауме другого соперника.
Бой Усика и Итаумы — плохая идея?
Как считает Спенсер Браун, английскому боксеру пока еще рано задумываться о бое с легендарным украинцем.
Менеджер обращает внимание на то, что это совсем другой уровень, до которого Итаума пока не дорос.
На этом фоне он предложил для английского боксера более удачного соперника.
Речь идет о Филиппе Хрговиче — хорватском профессиональном боксере.
Кроме того, Спенсер публично обратился к Диллиану Вайту, который недавно проиграл бой Итауме.
Больше по теме
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-