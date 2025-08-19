Усик VS Итаума. Команда Фьюри выступила против
Браун
По убеждению менеджера "цыганского короля" Тайсона Фьюри — Спенсера Брауна — не стоит организовывать бой английского боксера-профессионала Мозеса Итаумы и абсолютного чемпиона Александра Усика.

Главные тезисы

  • Браун считает, что у английского боксера нет никаких шансов победить в бою против Усика.
  • Он также предложил Итауме другого соперника.

Бой Усика и Итаумы — плохая идея?

Как считает Спенсер Браун, английскому боксеру пока еще рано задумываться о бое с легендарным украинцем.

Менеджер обращает внимание на то, что это совсем другой уровень, до которого Итаума пока не дорос.

Я не промоутер Итаумы, не нахожусь в его менеджер-команде. Они все очень близки, почти как семья. Они сделали это сражение (против Вайта, — прим.) и это было разумно. Если у тебя такое окружение, то можешь избежать большинства ошибок. На данном этапе Усик будет ошибкой, — подчеркнул Браун.

На этом фоне он предложил для английского боксера более удачного соперника.

Речь идет о Филиппе Хрговиче — хорватском профессиональном боксере.

Это большое сражение, Турки может это организовать, — убежден менеджер Тайсона Фьюри.

Кроме того, Спенсер публично обратился к Диллиану Вайту, который недавно проиграл бой Итауме.

Вайт? После такого поражения ему следует завершать карьеру, — считает Браун.

