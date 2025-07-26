Фьюри признался, с какими боксерами не готов биться

Оба — прекрасные ребята, и оба — будущие чемпионы мира в супертяжелом весе. Агит Кабайел и Джозеф Паркер… Паркер уже был чемпионом, и он знает, что к чему. Я желаю им всего лучшего в этом мире, и я не буду сражаться ни с одним из них ни за какие деньги — потому что есть вещи, за которые не стоит драться.