Фьюри признался, с какими боксерами не готов биться
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Фьюри признался, с какими боксерами не готов биться

У фьюри есть свои табу на ринге
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Источник:  The Sun

Бывший чемпион мира по боксу в сверхтяжелом весе Тайсон Фьюри поделился с журналистами, с которыми двумя боксерами он никогда не будет драться, поскольку считает их своими "братьями".

Главные тезисы

  • Тайсон Фьюри подчеркнул, что Агит Кабайел и Джозеф Паркер для него неприкосновенны.
  • Однако британец готов в третий раз сразиться с Усиком.

У фьюри есть свои табу на ринге

По словам "цыганского короля", он не готов сразиться с Кабайелом и Джозеф Паркером.

Тайсон откровенно признался, что действительно считает их своими братьями.

Оба — прекрасные ребята, и оба — будущие чемпионы мира в супертяжелом весе. Агит Кабайел и Джозеф Паркер… Паркер уже был чемпионом, и он знает, что к чему. Я желаю им всего лучшего в этом мире, и я не буду сражаться ни с одним из них ни за какие деньги — потому что есть вещи, за которые не стоит драться.

Тайсон Фьюри

Тайсон Фьюри

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе

Стоит отметить, что накануне "цыганский король" обнародовал сообщение, в котором написал дату и место проведения третьего поединка с непобедимым украинцем Александром Усиком.

Что интересно, ранее Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры.

Однако два поражения от украинца толкают британца снова на ринг для трилогии с украинским чемпионом.

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