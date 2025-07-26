Фьюри признался, с какими боксерами не готов биться

Бывший чемпион мира по боксу в сверхтяжелом весе Тайсон Фьюри поделился с журналистами, с которыми двумя боксерами он никогда не будет драться, поскольку считает их своими "братьями".
Главные тезисы
- Тайсон Фьюри подчеркнул, что Агит Кабайел и Джозеф Паркер для него неприкосновенны.
- Однако британец готов в третий раз сразиться с Усиком.
У фьюри есть свои табу на ринге
По словам "цыганского короля", он не готов сразиться с Кабайелом и Джозеф Паркером.
Тайсон откровенно признался, что действительно считает их своими братьями.
Стоит отметить, что накануне "цыганский король" обнародовал сообщение, в котором написал дату и место проведения третьего поединка с непобедимым украинцем Александром Усиком.
Что интересно, ранее Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры.
Однако два поражения от украинца толкают британца снова на ринг для трилогии с украинским чемпионом.
Больше по теме
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-