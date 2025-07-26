Ф'юрі зізнався, з якими боксерами не готовий битися

Обидва — прекрасні хлопці, і обидва — майбутні чемпіони світу в суперважкій вазі. Агіт Кабайєл та Джозеф Паркер… Паркер вже був чемпіоном, тож він знає, що до чого. Я бажаю їм усього найкращого в цьому світі, і я не битимусь із жодним із них за жодні гроші — бо є речі, за які не варто битися.