Ф'юрі зізнався, з якими боксерами не готовий битися
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Ф'юрі зізнався, з якими боксерами не готовий битися

Ф'юрі має свої табу на рингу
Джерело:  The Sun

Колишній чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі поділився з журналістам, з якими двома боксерами він ніколи не буде битися, оскільки вважає їх своїми “братами”.

Головні тези:

  • Тайсон Ф'юрі наголосив, що Агіт Кабайєл та Джозеф Паркер для нього недоторканні.
  • Однак британець готовий втретє битися з Усиком.

Ф'юрі має свої табу на рингу

За словами “циганського короля”, він не готовий битися з Кабайєлом та Джозеф Паркером.

Тайсон відверто зізнався, що дійсно вважає їх своїми братами.

Обидва — прекрасні хлопці, і обидва — майбутні чемпіони світу в суперважкій вазі. Агіт Кабайєл та Джозеф Паркер… Паркер вже був чемпіоном, тож він знає, що до чого. Я бажаю їм усього найкращого в цьому світі, і я не битимусь із жодним із них за жодні гроші — бо є речі, за які не варто битися.

Тайсон Ф'юрі

Тайсон Ф'юрі

Колишній чемпіон світу з боксу у надважкій вазі

Варто також зазначити, що напередодні “циганський король” оприлюднив допис, в якому написав дату та місце проведення третього поєдинку з непереможним українцем Олександром Усиком.

Що цікаво, раніше Тайсон Ф'юрі оголосив про завершення кар'єри.

Однак дві поразки від українця штовхають британця знову на ринг для трилогії з українським чемпіоном.

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