Ф'юрі зізнався, з якими боксерами не готовий битися

Колишній чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі поділився з журналістам, з якими двома боксерами він ніколи не буде битися, оскільки вважає їх своїми “братами”.
Головні тези:
- Тайсон Ф'юрі наголосив, що Агіт Кабайєл та Джозеф Паркер для нього недоторканні.
- Однак британець готовий втретє битися з Усиком.
Ф'юрі має свої табу на рингу
За словами “циганського короля”, він не готовий битися з Кабайєлом та Джозеф Паркером.
Тайсон відверто зізнався, що дійсно вважає їх своїми братами.
Варто також зазначити, що напередодні “циганський король” оприлюднив допис, в якому написав дату та місце проведення третього поєдинку з непереможним українцем Олександром Усиком.
Що цікаво, раніше Тайсон Ф'юрі оголосив про завершення кар'єри.
Однак дві поразки від українця штовхають британця знову на ринг для трилогії з українським чемпіоном.
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