"Усе серйозно". В Усика підтвердила перемовини щодо нового бою
Категорія
Спорт
Дата публікації

"Усе серйозно". В Усика підтвердила перемовини щодо нового бою

Усик
Джерело:  online.ua

Як повідомив Сергій Лапін — директор команди українського абсолютного чемпіона у надважкій вазі Олександра Усика (24-0, 15 КО) — вони уже проводять перемовини щодо бою проти Джейка Пола за правилами ММА.

Головні тези:

  • Команда Усика  уже розмовляла з представниками Джейка Пола.
  • За попередніми даними, бій може відбутися в США.

Усик може вийти на ринг з Полом

Про поточний стан справ Сергій Лапін розповів у коментарі для Boxing King Media.

Він офіційно підтвердив, що новий поєдинок може відбутися у Сполучених Штатах Америки.

Нещодавно Лапін також повідомив, що бій може відбутися уже на початку 2026 року.

Тут все серйозно. Ми розмовляли з представниками Джейка Пола. Це буде гарне шоу, гарний бій в США. Інший бій, це не бокс, не справжній бокс. Ви ж купите бій Усика в ММА, так? І це чудово, — наголосив директор команди українського абсолютного чемпіона.

Як уже згадувалося раніше, не так давно непереможний українець нокаутував британця Даніеля Дюбуа.

Саме ця перемога дала йому можливість знову стати абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі (понад 90,72 кг).

Що важливо розуміти, українець став першим, з часів Мохаммеда Аллі, кому підкорилося це досягнення.

Більше по темі

Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Усик VS Кличко. Відомий боксер спрогнозував переможця довгоочікуваного бою
Усик зможе здолати Кличка?
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Усик VS Ітаума. Команда Ф'юрі виступила проти
Спенсер Браун
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Хто може перемогти Усика — прогноз Девіда Хейа
Усик

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?