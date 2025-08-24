"Усе серйозно". В Усика підтвердила перемовини щодо нового бою

Як повідомив Сергій Лапін — директор команди українського абсолютного чемпіона у надважкій вазі Олександра Усика (24-0, 15 КО) — вони уже проводять перемовини щодо бою проти Джейка Пола за правилами ММА.
Головні тези:
- Команда Усика уже розмовляла з представниками Джейка Пола.
- За попередніми даними, бій може відбутися в США.
Усик може вийти на ринг з Полом
Про поточний стан справ Сергій Лапін розповів у коментарі для Boxing King Media.
Він офіційно підтвердив, що новий поєдинок може відбутися у Сполучених Штатах Америки.
Нещодавно Лапін також повідомив, що бій може відбутися уже на початку 2026 року.
Як уже згадувалося раніше, не так давно непереможний українець нокаутував британця Даніеля Дюбуа.
Саме ця перемога дала йому можливість знову стати абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі (понад 90,72 кг).
Що важливо розуміти, українець став першим, з часів Мохаммеда Аллі, кому підкорилося це досягнення.
