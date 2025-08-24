"Усе серйозно". В Усика підтвердила перемовини щодо нового бою

Як повідомив Сергій Лапін — директор команди українського абсолютного чемпіона у надважкій вазі Олександра Усика (24-0, 15 КО) — вони уже проводять перемовини щодо бою проти Джейка Пола за правилами ММА.

Усик може вийти на ринг з Полом

Про поточний стан справ Сергій Лапін розповів у коментарі для Boxing King Media.

Він офіційно підтвердив, що новий поєдинок може відбутися у Сполучених Штатах Америки.

Нещодавно Лапін також повідомив, що бій може відбутися уже на початку 2026 року.

Тут все серйозно. Ми розмовляли з представниками Джейка Пола. Це буде гарне шоу, гарний бій в США. Інший бій, це не бокс, не справжній бокс. Ви ж купите бій Усика в ММА, так? І це чудово, — наголосив директор команди українського абсолютного чемпіона. Поширити

Як уже згадувалося раніше, не так давно непереможний українець нокаутував британця Даніеля Дюбуа.

Саме ця перемога дала йому можливість знову стати абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі (понад 90,72 кг).