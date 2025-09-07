WBO ухвалила рішення щодо наступного бою Усика

Нещодавно Всесвітня боксерська організація зобовʼязала непереможного українського абсолюта Олександра Усика провести свій наступний бій проти новозеландця Джозефа Паркера. Напередодні WBO оголосила своє фінальне рішення.

Що вирішила WBO

Ні для кого не секрет, що Олександр Усик запросив відтермінування на ведення перемовин з Джозефом Паркером.

Непереможний українець аргументував своє прохання травмою.

Як стало відомо нещодавно, WBO врешті-решт схвалила цей запит.

Керівництво Всесвітньої боксерської організації офіційно підтвердило, що Олександр Усик отримав відтермінування на 90 днів.

Що важливо розуміти, відлік цього терміну починатиметься з 9 серпня 2025 року.

Окрім того, наголошується, що Джозефу Паркеру дали дозвіл на бій проти англійського боксера Фабіо Вордлі. Він відбудеться 25 жовтня.

Олександр Усик буде зобовʼязаний вийти на ринг проти переможця цього поєдинку без будь-яких проміжних боїв, — йдеться в офіційному повідомленні.

До слова, нещодавно стало відомо, що в Усика можуть виникнути серйозні проблеми після публікації в мережі відео, на якому він танцює та розважається з українською співачкою Надією Дорофєєвою.