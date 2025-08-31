Усик ризикує втратити титул WBO через розваги з Дорофєєвою — відео

В абсолютного чемпіона Олександра Усика можуть виникнути серйозні проблеми після публікації в мережі відео, на якому він танцює та розважається з українською співачкою Надією Дорофєєвою. Як виявилося, Всесвітня боксерська організація (WBO) вимагає від українця надати оновлений медичний висновок про стан його здоров'я.

Всесвітня боксерська організація має багато питань до Усика

Що важливо розуміти, ще 7 серпня непереможний український боксер звернувся до WBO з проханням призупинити переговори про поєдинок з обов’язковим суперником Джозефом Паркером.

Тоді Олександр Усик поскаржився на проблеми зі спиною.

Медичні документи, які команда українця надала WBO, підтверджували травми, що потребували щонайменше місяця відпочинку та терапії.

На цьому тлі Усик просив про 90-денну відстрочку переговорів.

Однак ролик в Instagram, на яких Усик танцює разом із Надею Дорофєєвою, викликали сумніви щодо достовірності попередніх медичних висновків.

З заявою з цього приводу виступив очільник комітету чемпіонатів WBO Луїс Батіста Салас.

За словами останнього, медичний висновок має бути детальним і ретельним, і повинен підтверджувати поточний стан здоров’я Олександра Усика, а також прогноз, орієнтовний термін відновлення та будь-які інші медичні докази.