Усик рискует потерять титул WBO из-за развлечений с Дорофеевой — видео

У абсолютного чемпиона Александра Усика могут возникнуть серьезные проблемы после публикации в сети видео, где он танцует и развлекается с украинской певицей Надеждой Дорофеевой. Как оказалось, Всемирная боксерская организация (WBO) требует от украинца предоставить обновленное медицинское заключение о состоянии его здоровья.
Главные тезисы
- Усик обращался к WBO с просьбой приостановить переговоры о поединке с Джозефом Паркером.
- Спорность медицинских выводов о состоянии здоровья украинца спровоцировала новый скандал.
У Всемирной боксерской организации есь много вопросов к Усику
Что важно понимать, еще 7 августа непобедимый украинский боксер обратился к WBO с просьбой приостановить переговоры о поединке с обязательным соперником Джозефом Паркером.
Тогда Александр Усик пожаловался на проблемы со спиной.
Медицинские документы, которые команда украинца предоставила WBO, подтверждали травмы, требующие минимум месяца отдыха и терапии.
На этом фоне Усик просил о 90-дневной отсрочке от переговоров.
Однако ролик в Instagram, на котором Усик танцует вместе с Надеждой Дорофеевой, вызывали сомнения в достоверности предварительных медицинских выводов.
С заявлением по этому поводу выступил глава комитета чемпионатов WBO Луис Батиста Салас.
По словам последнего, медицинское заключение должно быть детальным и тщательным и должно подтверждать текущее состояние здоровья Александра Усика, а также прогноз, ориентировочный срок восстановления и любые другие медицинские доказательства.
Больше по теме
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-