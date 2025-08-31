Усик рискует потерять титул WBO из-за развлечений с Дорофеевой — видео
Усик рискует потерять титул WBO из-за развлечений с Дорофеевой — видео

Усик
Источник:  BoxingScene

У абсолютного чемпиона Александра Усика могут возникнуть серьезные проблемы после публикации в сети видео, где он танцует и развлекается с украинской певицей Надеждой Дорофеевой. Как оказалось, Всемирная боксерская организация (WBO) требует от украинца предоставить обновленное медицинское заключение о состоянии его здоровья.

Главные тезисы

  • Усик обращался к WBO с просьбой приостановить переговоры о поединке с Джозефом Паркером.
  • Спорность медицинских выводов о состоянии здоровья украинца спровоцировала новый скандал.

У Всемирной боксерской организации есь много вопросов к Усику

Что важно понимать, еще 7 августа непобедимый украинский боксер обратился к WBO с просьбой приостановить переговоры о поединке с обязательным соперником Джозефом Паркером.

Тогда Александр Усик пожаловался на проблемы со спиной.

Медицинские документы, которые команда украинца предоставила WBO, подтверждали травмы, требующие минимум месяца отдыха и терапии.

На этом фоне Усик просил о 90-дневной отсрочке от переговоров.

Однако ролик в Instagram, на котором Усик танцует вместе с Надеждой Дорофеевой, вызывали сомнения в достоверности предварительных медицинских выводов.

С заявлением по этому поводу выступил глава комитета чемпионатов WBO Луис Батиста Салас.

По словам последнего, медицинское заключение должно быть детальным и тщательным и должно подтверждать текущее состояние здоровья Александра Усика, а также прогноз, ориентировочный срок восстановления и любые другие медицинские доказательства.

Комитет не может разрешить дальнейшие задержки или неопределенности без удовлетворительных разъяснений. В случае невыполнения требований мы будем вынуждены принять соответствующие меры согласно правилам WBO, — заявил Луис Батиста Салас.

