Кто может превзойти Усика — прогноз Хэйа
Категория
Спорт
Дата публикации

Кто может превзойти Усика — прогноз Хэйа

Мозес Итаума может превзойти Усика?
Читати українською
Источник:  online.ua

По убеждению бывшего чемпиона мира Дэвида Хэйа, есть только один боксер, который смог бы одолеть непобедимого украинца Александра Усика в будущем. Речь идет о 20-летнем Мозесе Итауме.

Главные тезисы

  • Итаума поразил всех победой над Диллианом Уайтом в первом раунде.
  • В рейтинге претиндентов по линии WBO он занимает первое место.

Мозес Итаума может превзойти Усика?

Как отметил Дэвид Хэй, он действительно верит, что Итаума непобедим.

Несмотря на это, боксер предполагает, что Усик смог бы победить его, если бы они встретились на ринге?

Единственный человек, который может его победить — это Усик, это единственный человек… Судя по его победе над Диллианом Уайтом — звучит безумно, я знаю, что это звучит ненормально — но в его игре нет слабых мест. Я не вижу, где кто-нибудь может пробить его, что он делает плохо. Все просто очень чисто, и я не думаю, что я видел такое раньше, — заявил британский боксер.

Как уже упоминалось ранее, 16 августа Итаума одолел бывшего претендента на титул WBC Диллиана Вайта.

Зрителей шокировало, что поединок завершился в первом раунде.

После этого боя Итаума стал обладателем титулов WBA International и WBO Inter-Continental в супертяжелом весе. В рейтинге претиндентов по линии WBO он занимает первое место.

Больше по теме

Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Усик рискует потерять титул WBO из-за развлечений с Дорофеевой — видео
Усик
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
WBO приняла решение касательно нового боя Усика
Что решила WBO
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Паркер предположил, что Усик избегает боя с ним
Паркер мечтает сразиться с Усиком

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?