Кто может превзойти Усика — прогноз Хэйа

По убеждению бывшего чемпиона мира Дэвида Хэйа, есть только один боксер, который смог бы одолеть непобедимого украинца Александра Усика в будущем. Речь идет о 20-летнем Мозесе Итауме.
Главные тезисы
- Итаума поразил всех победой над Диллианом Уайтом в первом раунде.
- В рейтинге претиндентов по линии WBO он занимает первое место.
Мозес Итаума может превзойти Усика?
Как отметил Дэвид Хэй, он действительно верит, что Итаума непобедим.
Несмотря на это, боксер предполагает, что Усик смог бы победить его, если бы они встретились на ринге?
Как уже упоминалось ранее, 16 августа Итаума одолел бывшего претендента на титул WBC Диллиана Вайта.
Зрителей шокировало, что поединок завершился в первом раунде.
