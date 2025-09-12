Кто может превзойти Усика — прогноз Хэйа

По убеждению бывшего чемпиона мира Дэвида Хэйа, есть только один боксер, который смог бы одолеть непобедимого украинца Александра Усика в будущем. Речь идет о 20-летнем Мозесе Итауме.

Мозес Итаума может превзойти Усика?

Как отметил Дэвид Хэй, он действительно верит, что Итаума непобедим.

Несмотря на это, боксер предполагает, что Усик смог бы победить его, если бы они встретились на ринге?

Единственный человек, который может его победить — это Усик, это единственный человек… Судя по его победе над Диллианом Уайтом — звучит безумно, я знаю, что это звучит ненормально — но в его игре нет слабых мест. Я не вижу, где кто-нибудь может пробить его, что он делает плохо. Все просто очень чисто, и я не думаю, что я видел такое раньше, — заявил британский боксер.

Как уже упоминалось ранее, 16 августа Итаума одолел бывшего претендента на титул WBC Диллиана Вайта.

Зрителей шокировало, что поединок завершился в первом раунде.