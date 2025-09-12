Хто може перевершити Усика — прогноз Хейа
Хто може перевершити Усика — прогноз Хейа

Усик
Джерело:  online.ua

На переконання колишнього чемпіону світу Девіда Хейа, є лише один боксер, який зміг би здолати непереможного українця Олександра Усика в майбутньому. Йдеться про 20-річного Мозеса Ітауму.

Головні тези:

  • Ітаума вразив усіх перемогою над Ділліаном Вайтом в першому раунді.
  • У рейтингу претендентів по лінії WBO він посідає перше місце.

Мозес Ітаума може здолати Усика?

Як зазначив Девід Хей, він справді вірить, що Ітаума непереможний.

Попри це, боксер припускає, що Усик зміг би його перемогти, якби вони зустрілися на рингу?

Єдина людина, яка може його перемогти — це Усик, це єдина людина... Судячи з його перемоги над Ділліаном Вайтом — звучить шалено, я знаю, що це звучить ненормально — але в його грі немає слабких місць. Я не бачу, де хтось може пробити його, що він робить погано. Все просто дуже чисто, і я не думаю, що я бачив таке раніше, — заявив британський боксер.

Як уже згадувалося раніше, 16 серпня Ітаума здолав колишнього претендента на титул WBC Ділліана Вайта.

Глядачів шокувало те, що поєдинок завершився в першому раунді.

Після цього бою Ітаума став володарем титулів WBA International і WBO Inter-Continental у суперважкій вазі. У рейтингу претендентів по лінії WBO він посідає перше місце.

