Хто може перевершити Усика — прогноз Хейа

На переконання колишнього чемпіону світу Девіда Хейа, є лише один боксер, який зміг би здолати непереможного українця Олександра Усика в майбутньому. Йдеться про 20-річного Мозеса Ітауму.
Головні тези:
- Ітаума вразив усіх перемогою над Ділліаном Вайтом в першому раунді.
- У рейтингу претендентів по лінії WBO він посідає перше місце.
Мозес Ітаума може здолати Усика?
Як зазначив Девід Хей, він справді вірить, що Ітаума непереможний.
Попри це, боксер припускає, що Усик зміг би його перемогти, якби вони зустрілися на рингу?
Як уже згадувалося раніше, 16 серпня Ітаума здолав колишнього претендента на титул WBC Ділліана Вайта.
Глядачів шокувало те, що поєдинок завершився в першому раунді.
