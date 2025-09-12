Паркер припустив, що Усик уникає бою з ним

На переконання тимчасового чемпіона світу за версією WBO у надважкій вазі Джозефа Паркера, рано чи пізно він отримає шанс вийти на ринг проти абсолютного чемпіона дивізіону Олександра Усика.
Головні тези:
- Паркера не бентежить той факт, що Усику потрібно перепочити.
- За його словами, українець сам вирішить, з ким буде битися.
Паркер мріє битися з Усиком
Нещодавно Френк Воррен гучно заявив, що переможець бою Вордлі та Паркера “отримає” Усика.
Однак правда полягає в тому, що лише сам українець вирішить – кого і коли він вибере.
Як уже згадувалося раніше, нещодавно непереможний українець нокаутував британця Даніеля Дюбуа та вдруге став абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі (понад 90,72 кг).
Саме Олександр Усик став першим, з часів Мохаммеда Аллі, кому підкорилося це досягнення.
До слова, глава WBO Густаво Олів’єрі заявив, що цього року чемпіонських боїв у хевівейті більше не буде.
Більше по темі
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-