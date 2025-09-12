Паркер припустив, що Усик уникає бою з ним
Паркер припустив, що Усик уникає бою з ним

Паркер мріє битися з Усиком
Джерело:  online.ua

На переконання тимчасового чемпіона світу за версією WBO у надважкій вазі Джозефа Паркера, рано чи пізно він отримає шанс вийти на ринг проти абсолютного чемпіона дивізіону Олександра Усика.

Головні тези:

  • Паркера не бентежить той факт, що Усику потрібно перепочити.
  • За його словами, українець сам вирішить, з ким буде битися.

Паркер мріє битися з Усиком

Я зрозумів, що він не відразу готовий битися, коли після бою з Дюбуа я вийшов у ринг і сказав: "Я наступний", а він відповів, що хоче провести час із сім'єю. Це його право.

Джозеф Паркер

Джозеф Паркер

Тимчасовий чемпіон світу за версією WBO у надважкій вазі

Нещодавно Френк Воррен гучно заявив, що переможець бою Вордлі та Паркера “отримає” Усика.

Однак правда полягає в тому, що лише сам українець вирішить – кого і коли він вибере.

Усик уникає бою зі мною? Можливо. Але точно не зі страху. Він бився з усіма найкращими, у двох вагових категоріях. Причини можуть бути інші, – заявив Паркер.

Як уже згадувалося раніше, нещодавно непереможний українець нокаутував британця Даніеля Дюбуа та вдруге став абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі (понад 90,72 кг).

Саме Олександр Усик став першим, з часів Мохаммеда Аллі, кому підкорилося це досягнення.

До слова, глава WBO Густаво Олів’єрі заявив, що цього року чемпіонських боїв у хевівейті більше не буде.

