Паркер предположил, что Усик избегает боя с ним

По мнению временного чемпиона мира по версии WBO в сверхтяжелом весе Джозефа Паркера, рано или поздно он получит шанс выйти на ринг против абсолютного чемпиона дивизиона Александра Усика.
Главные тезисы
- Паркера не смущает тот факт, что Усику нужно отдохнуть.
- По его словам, украинец сам решит, с кем будет драться.
Паркер мечтает сразиться с Усиком
Недавно Фрэнк Уоррен громко заявил, что победитель боя Вордли и Паркера “получит” Усика.
Однако правда заключается в том, что только сам украинец решит — кого и когда выберет.
Как уже упоминалось ранее, недавно непобедимый украинец нокаутировал британца Даниэля Дюбуа и во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе (свыше 90,72 кг).
Именно Александр Усик стал первым со времен Мохаммеда Алли, кому покорилось это достижение.
К слову, глава WBO Густаво Оливьери заявил, что в этом году чемпионских боев в хевивейте больше не будет.
