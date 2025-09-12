Паркер предположил, что Усик избегает боя с ним
Паркер предположил, что Усик избегает боя с ним

Читати українською
Источник:  online.ua

По мнению временного чемпиона мира по версии WBO в сверхтяжелом весе Джозефа Паркера, рано или поздно он получит шанс выйти на ринг против абсолютного чемпиона дивизиона Александра Усика.

Главные тезисы

  • Паркера не смущает тот факт, что Усику нужно отдохнуть.
  • По его словам, украинец сам решит, с кем будет драться.

Паркер мечтает сразиться с Усиком

Я понял, что он не сразу готов сразиться, когда после боя с Дюбуа я вышел в ринг и сказал: "Я следующий", а он ответил, что хочет провести время с семьей. Это его право.

Джозеф Паркер

Джозеф Паркер

Временный чемпион мира по версии WBO в тяжелом весе

Недавно Фрэнк Уоррен громко заявил, что победитель боя Вордли и Паркера “получит” Усика.

Однако правда заключается в том, что только сам украинец решит — кого и когда выберет.

Усык избегает боя со мной? Может быть. Но точно не от страха. Он сражался со всеми лучшими, в двух весовых категориях. Причины могут быть другие, — заявил Паркер.

Как уже упоминалось ранее, недавно непобедимый украинец нокаутировал британца Даниэля Дюбуа и во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе (свыше 90,72 кг).

Именно Александр Усик стал первым со времен Мохаммеда Алли, кому покорилось это достижение.

К слову, глава WBO Густаво Оливьери заявил, что в этом году чемпионских боев в хевивейте больше не будет.

