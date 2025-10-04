Леннокс Льюїс порівняв Усика з іншим легендарним боксером

Всесвітньо відомий боксер Леннокс Льюїс переконаний, що непереможний український абсолют Олександр Усик зміг вибратися на олімп боксу, навіть якщо б народився раніше та бився на ринзі в епоху 2000-х.
Головні тези:
- Леннокс Льюїс за всю свою кар'єру програв лише двічі.
- Він пояснив, чому порівнює Усика з Холіфілдом.
Льюїс визнає майстерність Усика
Видання Seconds out звертає увагу на те, що до Усика саме Льюїс був останнім безперечним чемпіоном світу у важкій вазі в 1999 році, коли переміг Евандера Холіфілда.
Що важливо розуміти, за час своєї кар'єри він зазнав лише 2 поразки — від Олівера Маккола та Хасіма Рахмана, однак поквитався нокаутами у реваншах.
З рингу легенда боксу пішов 22 роки тому з рекордом 41 перемоги з 44 боїв, також перемігши таких боксерів, як Майк Тайсон і Френк Бруно.
На переконання Леннокса, Усик у його епоху також був би тріумфатором.
Неочікувано для всіх він порівняв українця зі своїм суперником Холіфілдом.
