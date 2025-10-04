Леннокс Льюїс порівняв Усика з іншим легендарним боксером

Всесвітньо відомий боксер Леннокс Льюїс переконаний, що непереможний український абсолют Олександр Усик зміг вибратися на олімп боксу, навіть якщо б народився раніше та бився на ринзі в епоху 2000-х.

Льюїс визнає майстерність Усика

Видання Seconds out звертає увагу на те, що до Усика саме Льюїс був останнім безперечним чемпіоном світу у важкій вазі в 1999 році, коли переміг Евандера Холіфілда.

Що важливо розуміти, за час своєї кар'єри він зазнав лише 2 поразки — від Олівера Маккола та Хасіма Рахмана, однак поквитався нокаутами у реваншах.

З рингу легенда боксу пішов 22 роки тому з рекордом 41 перемоги з 44 боїв, також перемігши таких боксерів, як Майк Тайсон і Френк Бруно.

Водночас Усик є олімпійським чемпіоном, який став безперечним у напівважкій вазі, перейшов у вищу вагову категорію, аби знову стати чемпіоном. Він переміг всіх суперників, а саме Тайсона Ф'юрі, Даніеля Дюбуа та Ентоні Джошуа по два рази.

На переконання Леннокса, Усик у його епоху також був би тріумфатором.

Неочікувано для всіх він порівняв українця зі своїм суперником Холіфілдом.