Леннокс Льюис сравнил Усика с другим легендарным боксером

Всемирно известный боксер Леннокс Льюис уверен, что непобедимый украинский абсолют Александр Усик смог выбраться на олимп бокса, даже если бы родился раньше и сражался на ринге в эпоху 2000-х.

Льюис признает мастерство Усика

Издание Seconds out обращает внимание на то, что до Усика именно Льюис был последним бесспорным чемпионом мира в тяжелом весе в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда.

Что важно понимать, за время своей карьеры он потерпел лишь 2 поражения — от Оливера Маккола и Хасима Рахмана, однако поквитался нокаутами в реваншах.

С ринга легенда бокса ушел 22 года назад с рекордом 41 победа из 44 боев, также победив таких боксеров, как Майк Тайсон и Фрэнк Бруно.

В то же время Усик является олимпийским чемпионом, который стал бесспорным в полутяжелом весе, перешел в высшую весовую категорию, чтобы снова стать чемпионом. Он победил всех соперников, а именно Тайсона Фьюри, Даниэля Дюбуа и Энтони Джошуа по два раза. Поделиться

По убеждению Леннокса, Усик в его эпоху также был триумфатором.

Неожиданно для всех он сравнил украинца со своим соперником Холифилдом.