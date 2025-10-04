Леннокс Льюис сравнил Усика с другим легендарным боксером

Всемирно известный боксер Леннокс Льюис уверен, что непобедимый украинский абсолют Александр Усик смог выбраться на олимп бокса, даже если бы родился раньше и сражался на ринге в эпоху 2000-х.
Главные тезисы
- Леннокс Льюис за всю свою карьеру проиграл всего дважды.
- Он объяснил, почему сравнивает Усика с Холифилдом.
Льюис признает мастерство Усика
Издание Seconds out обращает внимание на то, что до Усика именно Льюис был последним бесспорным чемпионом мира в тяжелом весе в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда.
Что важно понимать, за время своей карьеры он потерпел лишь 2 поражения — от Оливера Маккола и Хасима Рахмана, однако поквитался нокаутами в реваншах.
С ринга легенда бокса ушел 22 года назад с рекордом 41 победа из 44 боев, также победив таких боксеров, как Майк Тайсон и Фрэнк Бруно.
По убеждению Леннокса, Усик в его эпоху также был триумфатором.
Неожиданно для всех он сравнил украинца со своим соперником Холифилдом.
