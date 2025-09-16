The Ring назвал сильнейшего боксера мира — это больше не Усик

Непобедимый украинский абсолют Александр Усик больше не является лидером престижного рейтинга сильнейших боксеров мира, независимо от весовой категории (P4P) по версии авторитетного журнала The Ring. Почетное первое место занял американец Теренс Кроуфорд.

Как выглядит новый рейтинг The Ring

Эксперты обновили рейтинг после поединков, состоявшихся 13 и 14 сентября.

Так, Александр Усик впервые за полтора года потерял лидирующую позицию и уступил американскому коллеге Теренсу Кроуфорду, поднявшемуся с третьей на первую ступеньку.

Такие неожиданные перемены произошли после победы Кроуфорда над мексиканцем Саулем Альваресом в ночь на 14 сентября.

Американец получил титулы WBC, WBO, WBA и IBF во втором среднем весе.

Что важно понимать, именно Кроуфорд — первый боксер в истории, ставший абсолютным чемпионом мира в трех весовых категориях.

В 2017 году Теренс победил Джулиуса Индонго, в 2023-м — Эррола Спенса, что позволило ему стать абсолютным чемпионом мира в полусреднем и первом полусреднем весе соответственно. Поделиться

Топ-10 боксеров мира по версии The Ring: