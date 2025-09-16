The Ring назвал сильнейшего боксера мира — это больше не Усик

Непобедимый украинский абсолют Александр Усик больше не является лидером престижного рейтинга сильнейших боксеров мира, независимо от весовой категории (P4P) по версии авторитетного журнала The Ring. Почетное первое место занял американец Теренс Кроуфорд.
Главные тезисы
- Кроуфорд стал первым в истории абсолютным чемпионом по трем весовым категориям.
- Рейтинг The Ring также включает в себя таких известных боксеров как Наоя Иноуэ, Джесси Родригес и Сауль Альварес.
Как выглядит новый рейтинг The Ring
Эксперты обновили рейтинг после поединков, состоявшихся 13 и 14 сентября.
Так, Александр Усик впервые за полтора года потерял лидирующую позицию и уступил американскому коллеге Теренсу Кроуфорду, поднявшемуся с третьей на первую ступеньку.
Такие неожиданные перемены произошли после победы Кроуфорда над мексиканцем Саулем Альваресом в ночь на 14 сентября.
Американец получил титулы WBC, WBO, WBA и IBF во втором среднем весе.
Что важно понимать, именно Кроуфорд — первый боксер в истории, ставший абсолютным чемпионом мира в трех весовых категориях.
Топ-10 боксеров мира по версии The Ring:
Теренс Кроуфорд (США)
Александр Усик (Украина)
Наоя Иноуэ (Япония)
Дмитрий Бивол
Артур Бетербиев
Джесси Родригес (США)
Дзюнто Накатани (Япония)
Шакур Стивенсон (США)
Дэвид Бенавидес (США)
Сауль Альварес (Мексика)
