The Ring назвал сильнейшего боксера мира — это больше не Усик
The Ring назвал сильнейшего боксера мира — это больше не Усик

Как выглядит новый рейтинг The Ring
Читати українською
Источник:  The Ring

Непобедимый украинский абсолют Александр Усик больше не является лидером престижного рейтинга сильнейших боксеров мира, независимо от весовой категории (P4P) по версии авторитетного журнала The Ring. Почетное первое место занял американец Теренс Кроуфорд.

Главные тезисы

  • Кроуфорд стал первым в истории абсолютным чемпионом по трем весовым категориям.
  • Рейтинг The Ring также включает в себя таких известных боксеров как Наоя Иноуэ, Джесси Родригес и Сауль Альварес.

Как выглядит новый рейтинг The Ring

Эксперты обновили рейтинг после поединков, состоявшихся 13 и 14 сентября.

Так, Александр Усик впервые за полтора года потерял лидирующую позицию и уступил американскому коллеге Теренсу Кроуфорду, поднявшемуся с третьей на первую ступеньку.

Такие неожиданные перемены произошли после победы Кроуфорда над мексиканцем Саулем Альваресом в ночь на 14 сентября.

Американец получил титулы WBC, WBO, WBA и IBF во втором среднем весе.

Что важно понимать, именно Кроуфорд — первый боксер в истории, ставший абсолютным чемпионом мира в трех весовых категориях.

В 2017 году Теренс победил Джулиуса Индонго, в 2023-м — Эррола Спенса, что позволило ему стать абсолютным чемпионом мира в полусреднем и первом полусреднем весе соответственно.

Топ-10 боксеров мира по версии The Ring:

  1. Теренс Кроуфорд (США)

  2. Александр Усик (Украина)

  3. Наоя Иноуэ (Япония)

  4. Дмитрий Бивол

  5. Артур Бетербиев

  6. Джесси Родригес (США)

  7. Дзюнто Накатани (Япония)

  8. Шакур Стивенсон (США)

  9. Дэвид Бенавидес (США)

  10. Сауль Альварес (Мексика)

